Oroscopo Sagittario marzo 2024: le previsioni

Salve carissimi amici del Sagittario, volete sapere cosa vi aspetta in questo mese di marzo 2024, con l’inizio della primavera? Il mese di marzo vi porterà un buon equilibrio e stabilità sia emotiva che finanziaria. Attenti però cari Sagittario alla prima parte del mese, in cui ci sono Saturno e Nettuno che creano dissonanze, ma al tempo stesso stimolano la vostra parte più creativa e attiva. La prima parte di marzo sarà segnata da nuovi incontri in amore, sarete fortunati e potrete conoscere una persona speciale. Venere favorevole nella prima metà del mese favorirà rapporti personali.

Non sottovalutate la sfera del lavoro poiché marzo 2024 si apre con Mercurio in posizione sfavorevole che potrebbe portare ritardi e inconvenienti sul lavoro. Siate cauti con Saturno e Nettuno che limitano le entrate finanziarie e non fate acquisti d’impulso, potrete pentirvene. In generale nel mese di marzo il Sagittario sentirà il bisogno di cambiare qualche aspetto della vita ma in modo profondo e radicale. I pianeti sono dalla vostra, però per riuscire nell’intento dovrete avere un diario alla mano e appuntarvi dettagliatamente ogni obiettivo e come raggiungerlo. Nonostante la voglia di cambiamenti magari più nel lavoro che in amore, mi raccomando pensateci bene prima di dire addio a una persona importante perché non sapete cosa potrebbe riservarvi il futuro!

L’oroscopo di marzo 2024 per il segno del Sagittario: amore, lavoro, salute

Bene, abbiamo scoperto nel complesso cosa vi aspetta nel mese di marzo 2024 per voi Sagittario, tutto sommato un mese positivo anche se con qualche contrasto iniziale dovuto alla voglia di cambiamento. Ma scopriamo insieme le previsioni per amore, lavoro e salute:

Amore: la sfera emotiva e sentimentale nel mese di marzo potrà apparire complessa ma in realtà vi darà la spinta a migliorare questo aspetto. Se siete in coppia nella prima parte del mese ci saranno possibili equivoci e dialogo poco scorrevole mentre nella seconda parte l’opposto cioè comunicazione efficiente e chiara con il partner. Per i single: marzo porterà novità anche importanti. E’ il momento di chiudere i ponti con il passato, solo così capirete bene cosa provate e il vostro cuore finalmente si aprirà a un nuovo amore.

Lavoro: attenti a restare concentrati e focus su ciò che fate, perché il mese di marzo potrebbe portarvi poca concentrazione. Da metà mese invece la situazione cambia e tornerete precisi come sempre e i vostri affari vi daranno parecchie soddisfazioni. Non fatevi distrarre da tanti hobby e passioni ma sarà meglio focalizzarvi su un unico importante obiettivo che proprio a fine marzo potrà rivelarsi più facile da soddisfare.

Salute: dopo un periodo di poca attenzione alla vostra salute, è tempo di tornare in forma e non solo fisicamente. Nella prima parte del mese infatti avrete più forza fisica ma poca mentale. L’opposto invece da metà a fine mese di marzo: energia mentale al top, quella fisica flop.

Come visto cari Sagittario, il mese di marzo sarà altalenante e non capirete bene se state andando nella direzione giusta. Se la prima parte di marzo vi sembrerà un “flop”, ecco che da metà mese risalite alle stelle in amore, lavoro e soprattutto in salute.