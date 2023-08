Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo del mese di agosto 2023 per il segno zodiacale della Bilancia.

L’oroscopo di agosto 2023 per il segno della Bilancia: sarà un mese ideale per la realizzazione dei tuoi sogni

All’inizio del mese di agosto 2023 verranno a galla tutte le vostre insoddisfazioni per quanto riguarda la sfera delle amicizie, è arrivato quindi il momento di liberarvi da tutti quei legami nocivi che stanno bloccando la vostra realizzazione e crescita personale. Non dovete più sentirvi obbligati a passare del tempo con persone non allineate ai vostri valori, o a fare delle attività che in realtà non vi piacciono solo per far felici gli altri. La giornata del 13 agosto potrebbe essere la giornata giusta per fare nuove conoscenze o consolidare le amicizie, quelle vere. Nella seconda metà del mese sarete spensierati e pieni di energia, pronti per godervi le meritate vacanze, che saranno all’insegna del relax e del divertimento. A fine mese vi sentirete ancora più carichi e pronti per tornare alla vostra routine e realizzare tutti i vostri sogni.

Il mese di agosto 2023 sarà un mese importante anche per quanto riguarda la vostra interiorità, è arrivato infatti il momento di esplorare voi stessi e capire quali sono le vostre reali esigenze e i vostri bisogni.

L’oroscopo di agosto 2023 per il segno della Bilancia: amore, lavoro e salute

Vediamo adesso nel dettaglio cosa riservano le stelle per il segno zodiacale della Bilancia nel mese di agosto 2023 nei tre ambiti più importanti, ovvero amore, lavoro e salute.

Amore : grazie a Venere nel segno del Leone, agosto 2023 sarà un mese molto positivo per quanto riguarda i sentimenti per il vostro segno. Non mancheranno infatti le emozioni, la voglia di seduzione, il fascino e la passione. Se siete in coppia la vostra complicità questo mese sarà alle stelle, basterà un solo sguardo per capirvi. Inoltre è il periodo ottimale per condividere i vostri desideri e progetti per il futuro. Le vacanze con il partner saranno all’insegna del divertimento e della passione. Se invece siete single agosto 2023 potrebbe essere il mese giusto per fare un incontro speciale, l’importante è che non restiate chiusi in voi stessi. Buttatevi, non ve ne pentirete!

Lavoro : se siete tra quelli che lavoreranno durante questo mese potete stare tranquilli, tutto procederà normalmente, anzi potreste, durante il mese, mettere le basi per realizzare i vostri progetti nei prossimi mesi. Chi lavora a provvigione potrebbe avere delle entrate inaspettate o essere coinvolto in un nuovo progetto.

: se siete tra quelli che lavoreranno durante questo mese potete stare tranquilli, tutto procederà normalmente, anzi potreste, durante il mese, mettere le basi per realizzare i vostri progetti nei prossimi mesi. Chi lavora a provvigione potrebbe avere delle entrate inaspettate o essere coinvolto in un nuovo progetto. Salute: lo stress accumulato negli ultimi mesi verrà fuori nei primi dieci giorni del mese, ma recupererete le forze, sia fisiche che mentali. Da metà mese in poi sarete pieni di energia, il consiglio è praticare molto sport, oltre che prendersi cura del proprio corpo.

In poche parole il mese di agosto 2023 per tutti i nati sotto al segno della Bilancia sarà un mese molto positivo, sotto tutti gli aspetti. L’importante è affrontare ogni giorno con la giusta carica e dare la priorità al vostro benessere interiore, anche se dovesse significare risultare un po’ egoisti.