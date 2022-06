In estate sono diversi gli accessori che non possono mancare e rendono il look molto più accattivante. Tra gli accessori imprescindibili, gli occhiali da sole da donna che valorizzano l’oufit e presenti in tantissimi modelli come dettano le tendenze in modo da accontentare i gusti e lo stile di ogni donna.

Occhiali da sole da donna

Non sono soltanto un modo per proteggere gli occhi dal sole e dai raggi cocenti, ma anche un accessorio alla moda da abbinare all’outfit per renderlo ancora più prezioso ed elegante. Stiamo parlando degli occhiali da sole da donna che sono considerati un oggetto identificativo in grado di rispecchiare la personalità di chi li indossa. Molto importante scegliere delle lenti che siano di qualità in modo da non danneggiare gli occhi e la vista.

Il materiale è un’altra caratteristica che può fare la differenza tra un modello e l’altro. I modelli grandi in acetato sono sicuramente la scelta giusta per coloro che sono abituati a portare normalmente gli occhiali e sono molto robusti, a differenza di quelli realizzati in metallo che sono più leggeri e danno sicuramente meno fastidio. L’Optyl è un materiale molto leggero, ma al momento della scelta è bene valutare anche attentamente il peso.

Sono realizzati in calibri, ovvero taglie diverse che possono essere più grandi o piccoli.

La scelta degli occhiali da sole dipende anche dalla forma del viso in modo che si adatti perfettamente. Per un viso squadrato sono consigliati occhiali di forma tonda o tondeggiante, mentre per un viso di forma rotonda si adattano maggiormente occhiali da sol dal taglio squadrati o di forma rettangolare. La cosa importante è che soddisfi il proprio stile e soprattutto gusto personale.

Gli occhiali da sole non passano mai di moda e, tra i vari colori, il nero, il metallo gold, il silver, le tonalità basic, come il grigio sono sicuramente la scelta giusta dove non si sbaglia. Un accessorio che permette di esprimere la propria personalità e modo di essere, quindi è bene cercare di sceglierlo proprio in base a queste caratteristiche che individuano ciascuno di noi.

Occhiali da sole da donna: i trend 2022

Per chi sta cercando occhiali da sole da donna per la stagione estiva, è sufficiente controllare le ultime tendenze in modo da capire quale modello è maggiormente indicato pr la stagione estiva. Dagli oversize sino a quelli colorati o con geometrie, sono diversi i modelli tra i quali scegliere la montatura adatta per abbellire il proprio outfit.

Alcuni sono passe partout, quindi adatti per ogni giorno dell’anno, mentre altri sono più glamour che vestono il viso in forme avvolgenti. Il modello cat eye è un evergreen intramontabile, ma per l’estate si rinnova in colori e dettagli vari. Una montatura molto amata dalle dive e dai personaggi intorno agli anni Cinquanta e Sessanta presente, non solo nel colore nero, ma anche in altre sfumature.

Gli occhiali da sole da donna oversize sono in forme grandi e sofisticate che richiamano il periodo anni Settata, avvolgendo tutto il viso. Sono super gettonati e apprezzati con inserti stampa sulle stanghette. Per proteggersi dai raggi UV e apparire, gli occhiali da sole a mascherina sono un must della stagione estiva. Sofisticati e adatti per look sportivi e casual.

Sono nei colori giallo e rosa fluo con materiali tecnici come quelli dei modelli per ciclisti. Ci sono poi occhiali da sole dal taglio sportivo che si adattano anche bene per l’ufficio. Chi ama osare e punta all’eccentricità può optare per modelli con orecchie da gatto, visiere, nei colori fluo e pastello per dei look kawaii e manga oppure con forme geometriche, rettangolari ed esagonali.

Occhiali da sole da donna: offerte Amazon

Sono accessori disponibili a buon prezzo su Amazon. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. La classifica qui sotto presenta i modelli migliori di occhiali da sole da donna tra le ultime novità maggiormente alla moda.

1)Polaroid occhiali da sole donna P8317

Un modello di occhiale del noto marchio Polaroid che sono stati reinterpretati a seconda delle tendenze e della moda del momento. Coniugano insieme lo stile vintage insieme a un aspetto più moderno e contemporaneo. Sono occhiali deliziosi nella forma e nella comodità con lenti polarizzate per offrire il massimo della comodità e del confort tutto il giorno.

2)Saint Laurent occhiali da sole donna

Un modello di occhiale da sole del noto marchio Saint Laurent che si caratterizza per lenti strette dal design elegante in stile cat eye, da gattina con il logo su ogni lato. Sono un modello acetato di colore nero, molto eleganti. Giungono con l’apposita custodia per proteggerli.

3)Blue Bay Morenia

Sono con lenti polarizzate per offrire il massimo sostegno possibile e protezione dai raggi UV. Sono in materiale riciclato, leggeri e flessibili. Un modello ecosostenibile che aiuta a salvaguardare le tartarughe marine. Offrono una visione nitida e adatti anche per sport all’aria aperta. Hanno un deisign elegante e durevole. Sono neri con lenti blu o viola e rosa con lenti rosa e oro.

