Proteggere la vista dai raggi del sole è molto importante. Per questo motivo, sarebbe utile ordinare degli occhiali da sole con lenti polarizzate che permettono di ridurre i riflessi e proteggere gli occhi dai raggi nocivi. Cerchiamo di capire cosa propongono le tendenze per quest’anno e quali indossare.

Occhiali da sole da donna con lenti polarizzate

Sono occhiali da sole molto diversi da altri modelli in commercio che garantiscono una visione nitida e ampia anche e soprattutto in caso di riverbero o abbagliamento. Sono un accessorio che permette di schermare e neutralizzare il riverbero che proviene da vetri, schermi e apparecchi tecnologici, ma anche neve e acqua, ecc.

Si chiamano in questo modo poiché hanno un filtro, chiamato appunto polarizzatore che schermano i raggi che provengono da varie direzioni anche se permettono il passaggio della luce.

Gerazie a questo accessorio con lenti polarizzate, si avrà una visione nitida e chiara, ma anche con un minor affaticamento degli occhi.

Sono occhiali particolarmente indicati per coloro che praticano sport in qualsiasi periodo dell’anno e sono spesso esposti alle esposizioni solari. Non sono molto diversi da altri paia di occhiali da sole presenti in commercio, ma limitano i riflessi soprattutto intensi. La percezione dei colori è maggiormente vivida e chiara con un confort visivo migliore.

Dal momento che sono lenti che limitano o bloccano i riflessi, le immagini sono molto più nitide e chiare per cui si ha una riduzione dell’affaticamento oculare. Sono anche perfetti da indossare alla guida in quanto migliorano la visibilità su strada evitando anche zone di pericolo.

Occhiali da sole da donna con lenti polarizzate: modelli

Sul mercato si trovano tantissime tipologie di occhiali da sole con lenti polarizzate che è possibile scegliere anche in base alla propria attività. Le lenti polarizzate si trovano in vari colori. Il colore giallo marrone tende ad accentuare e dare risalto ai rilievi e si adatta per attività di montagna come biathlon, arrampicata, ecc.

Possono essere fotocromatiche, quindi chiare o scure a seconda del tipo di luminosità. Per esempio gli occhiali da sole con lenti polarizzate Reactiv Highh Mountain sono l’ideale in escursioni quali la montagna e il deserto oppure modelli indicati per alcune gamme come Travel, Speed, Nautic, ecc. a seconda delle proprie esigenze e bisogni.

Le tendenze li propongono in tantissimi modelli: dalla forma rotonda dal fascino retrò, a speccvhio che aumentano l’aura di mistero e danno un’aria enigmatica. Sono modelli molto apprezzati disponibili per ogni fascia di prezzo. Ci sono anche modelli futuristi, maggiormente eccentrici e stravanti per coloro che amano essere al centro dell’attenzione.

Si trovano anche modelli in stile aviatore che catturano sempre l’attenzione e sono uno dei più richiesti. Sono considerati un classico con doppio o triplo ponte. I Ray Ban sono sicuramente tra i più noti e famosi di questa categoria. Il modello cat eye, a occhi di gatto dona un look sofisticato e glamour disponibili nei colori neri, marroni e con dettagli.

Occhiali da sole da donna con lenti polarizzate Amazon

Sono un accessorio alla moda e imprescindibile durante le calde giornate estive disponibili in vari modelli di cui approfittare. Se si clicca sulla foto sono diverse le caratteristiche. Qui sotto una classifica guida alla scoperta dei migliori occhiali da sole con lenti polarizzate per la donna che sono tra quelli più vantaggiosi.

1)Sungait donna oversize occhio di gatto polarizzato

Un modello di occhiali da sole cat eye con lenti polarizzate in stile vintage con aste in metallo e montatura in plastica. Esaltano il fascino femminile e le lenti polarizzate bloccano il 100% le luci nocive riducendo i riflessi. Sono nei colori grigio, marrone e bianco. In offerta con il 15% e un prodotto Amazon’s Choice.

2)Joopin occhiali da sole polarizzati

Un occhiale con protezione UV 400. Un modello vintage di forma rettangolare molto grande. Proteggono gli occhi garantendo una visione chiara e nitida. Sono in plastica con cerniere in metallo. Resistenti, leggeri e delicati sulla pelle. Sono in telaio leggero e con montatura a farfalla. Tantissimi i colori tra cui scegliere. In vendita con il 35%.

3)H Helmut Just occhiali da sole da donna

Di forma quadrata con una visione nitida migliore. Sono un modello moderno che riduce l’abbagliamento. Hanno punte curve e cerniera in metallo. Hanno un design semplice ma alla moda. Si possono abbinare a qualsiasi abbigliamento grazie ai tanti colori: beige, rosa, bianco, nero, ecc.

