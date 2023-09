I migliori look e outfit delle celebrità agli MTV VMAs

Scopriamo insieme i migliori look e tutti gli outfit delle celebrità sul red carpet dei MTV VMAs 2023.

Ieri sera, presso il Prudential Center di Newark in New Jersey, si è tenuta l’edizione 2023 dei MTV VMAs. Scopriamo i migliori look e tutti gli outfit sfoggiati dalle celebrità sul red carpet dell’evento musicale.

Look e outfit delle celebrità agli MTV VMAs 2023

L’evento, trasmesso a livello globale sulle piattaforme lineari e digitali di MTV in oltre 150 paesi, è stato presentato dalla rapper Nicky Minaj. Ad annunciare i premi invece le sorelle D’Amelio, Bebe Rexha, Nelly Furtado, Dove Cameron, Rita Ora, Anuel AA, Emily Ratajikowski e tanti altri. Oltre alle esibizione degli artisti sul palco, a conquistare il pubblico internazionale sono stati anche i look scelti dalle celebrità. Ecco tutti gli outfit sfoggiati ad uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Taylor Swift

Iniziamo proprio da Taylor Swift, regina indiscussa di questa edizione dei MTV VMAs 2023, dove ha trionfato con ben 9 statuette su 13 nomination. In occasione di questo speciale evento, la cantante ha sfoggiato un abito firmato Versace. Un modello total black, con spacco vertiginoso e bottoni dorati. Ai piedi invece ha indossato dei sandali con il tacco di Jimmy Choo. Ha impreziosito il suo look con gioielli Maria Tash.

Olivia Rodrigo

Meravigliosa anche la giovane cantante Olivia Rodrigo con un vestito con scollatura profonda e tempestato da cristalli argento. Un abito davvero sensuale e scintillante realizzato appositamente per lei dallo stilista parigino Ludovic de Saint Sernin. Ai piedi dei sandali platform coordinati griffati Roger Vivier. Per quanto riguarda gli accessori, ha scelto dei gioielli argento raffinati e minimal.

Selena Gomez Sul red carpet dei MTV VMAs 2023, Selena Gomez ha sorpreso il pubblico con un abito rosso iper femminile di Oscar de la Renta. Un modello caratterizzato da fiori tridimensionali e ampia scollatura. Ha poi abbinato dei sandali rossi di Jimmy Choo. Ha completato il look con dei gioielli bianchi e argento che riprendono la fantasia dell’abito.

Demi Lovato

Presente all’evento musicale anche Demi Lovato. La cantante ha optato per un look total black dallo stile gotico. Ha indossato un minidress, un maxi cappotto in pelle e delle décolletté nere. Il tutto curato dalla stylist Jill Jacobs.

Shakira

Shakira non smette di sorprenderci! La cantautrice colombiana è apparsa strepitosa in Versace. Un abito dorato con spacco vertiginoso e tagli cut-out sui fianchi. Ha poi abbinato dei sandali Jimmy Choo e dei gioielli Messika.

Anitta

Sul red carpet dei MTV VMAs 2023 Anitta è stata una vera e propria esplosione di sensualità. La cantante ha scelto un abito firmato Schiaparelli, appartenente alla collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2023/2024. Un modello caratterizzato da trasparenze audaci e profonde scollature. Ha poi donato un tocco di colore con dei maxi orecchini fluo.

Rita Ora

Rita Ora ha sfoggiato un abito nero di Rodarte appartenente alla collezione Autunno-Inverno 2023/2024. Semplice ma al tempo stesso molto elegante.