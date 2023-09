Dove vedere gli Mtv Video Music Awards 2023? Le nomination

Dove vedere gli Mtv Video Music Awards 2023? E quali sono le principali nominations? Se siete curiosi di saperne di più, sulla più importante premiazione del mondo della musica, allora questo è l’articolo che fa per voi. Infatti insieme, andremo a conoscere le date della premiazione, dove poter vedere per intero l’evento, e anche quali sono le principali nomination. Siete pronti?

Mtv Video Music Awards 2023: dove vederli e quali sono le nomination

Andranno in onda dal New Jersey, in contemporanea in ben 150 paesi, nella notte tra il 12 e il 13 settembre. Gli Mtv Video Music Awards si potranno vedere in diretta e anche in lingua originale nella notte in cui si terranno. Il tutto, a partire dalle ore 2 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). La trasmissione sarà inoltre anticipata da un pre-show a partire dalle 00.30.

Le repliche? Saranno sottotitolate e andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) nelle seguenti date:

13 settembre alle 22 su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

su MTV Music (canale Sky 132 e 704). 15 settembre alle 23.55 su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

su MTV Music (canale Sky 132 e 704). 17 settembre alle 7.35 su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

I Video Music Awards 2023, in seguito saranno anche disponibili in streaming su Paramount+ Italia.

Le nominations, come ogni anno, sono moltissime: la 40 esima edizione della premiazione più importante della musica, prevede anche moltissime categorie in gara: dalla migliore hit dell’estate alla miglior interpretazione, fino al miglior videoclip, passando per il miglior pezzo rock. Come ogni anno, le premiazioni saranno moltissime, e lo spettacolo sarà assolutamente imperdibile, con l’intervento di presentatori e star del calibro di Jared Leto, e giochi pirotecnici ad intramezzare i tantissimi ospiti e gli innumerevoli momenti di musica top level.

Mtv Video Music Awards 2023, chi è in nomination

Tra le principali candidate, con ben 11 candidature, troviamo Taylor Swift, seguita poi da SZA con 8 candidature.

Ci sono poi moltissimi artisti con 6 candidature: Blackpink, Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, con la sua bellissima ballad “Vampire”.

Tra i candidati, anche Shakira, che dopo oltre 17 anni di assenza dagli Mtv Video Music Awards, si esibirà sul palco.

Candidata a song dell’anno, anche la bellissima “Flowers” di Miley Cirus , così come “Anti Heroes” della Swift.

E anche tra i presentatori spiccano nomi importanti. Eccone un elenco: Bebe Rexha, Charli D’Amelio, Coco Jones, Dixie D’Amelio, Emily Ratajkowski, French Montana, GloRilla, Ice Spice, Jared Leto, Madelyn Cline, Rita Ora, Sabrina Carpenter e Nicki Minaj.

Per quanto concerne i performers, sembrano molto attese le esibizioni di Lil Wayne, Anitta, Doja Cat, Kelsea Ballerini e TOMORROW X TOGETHER. Oltre a questi, vi saranno anche gli immancabili Maneskin, ma anche Demi Lovato, Karol G, e Stray Kids.

Non ci resta dunque, che organizzare la serata ad alto tasso di musica e talento: riuniamo amici e famiglia, per vivere come ogni anno, l’emozione degli Mtv Video Music Awards!

Buona visione a tutti!