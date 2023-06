La moda uomo per l'estate 2023 parla chiaro: sarà la camicia da bowling la protagonista della stagione, in grande ritorno e in trend

L’estate 2023 è prontissima a partire e a lanciare nuove tendenze in fatto di moda. Che cosa c’è di meglio di una camicia per l’uomo? La camicia da bowling, ovviamente. Leggera e fresca, la camicia con colletto cubano è già diventata un vero e proprio must have per il genere maschile.

Moda uomo estate 23: il grande ritorno delle camicie da bowling

C’è qualcosa nella moda estate 2023 che sta per prendere ufficialmente piede. Si tratta delle camicie da bowling, conosciuta anche come camicia dal colletto cubano. Il modello è fresco, leggero, in gergo relaxed. I tessuti sono adatti alle calde temperature estive e lo stile del capo è perfetto per apparire sempre alla moda, senza soffrire il caldo.

Molto urban, molto street, ma anche molto di classe. La camicia da bowling è stata presentata da moltissimi brand di alta moda, ognuno dei quali ha voluto darne un’interpretazione personalizzata e originale.

Kenzo, ad esempio, l’ha proposta in una versione lineare, pulita e molto minimal dalla forma quadrata. Il tessuto è il cotone e il tocco “da bowling” è anche il ricamo del birillo sulla tasca.

Quella di Marine Serre rispecchia la linea quadrata di Kenzo, ma offre un aspetto più candido ed essenziale. I dettagli in ricamo ci sono ancora, ma il cotone questa volta è bianco e pulito.

Amiri la propone con una stampa loggata e una tonalità sfumata di rosa cipria e il tessuto, questa volta, abbandona il cotone per abbracciare la seta. Un tocco di glam in più, ma la camicia da bowling resta essenziale nella sua unicità.

Dalla seta al raso, ecco che la camicia con colletto cubano di Nanushka diventa leggermente più over e morbida e si tinge di un giallo caldo molto attuale. Taschino e bottoni sul fronte, il modello è versatile e sempre molto fresco. Occhio solamente al sudore, che potrebbe notarsi un po’ di più considerato il tessuto e il colore.

Che dire invece della camicia da bowling proposta da Celine Homme? Tinta di un azzurro cielo invidiabile ed etereo, la camicia è molto anni 50 ed è particolare perché presenta dei bordini total black sia nel colletto, sia nelle taschine, che questa volta si presentano in entrambi i lati. In alto a sinistra, il nome del brand ricamato anch’esso di nero.

Brand di lusso o brand più economici non importa: in linea di massima le caratteristiche di una camicia da bowling sono sempre le stesse: tinta unita, con stampa o con trama particolare, una o due tasche, più o meno over. L’importante è che la forma rimanga sul quadrato, la leggerezza sia palpabile e il tessuto confortevole.

La camicia da bowling si presenta come soluzione ottimale per ogni outfit estivo del 2023 e sarà molto difficile sbagliare.

Moda uomo estate 23, il grande ritorno delle camicie da bowling: come abbinarle

Abbinare la camicia da bowling non è poi così complesso. Sarà che la moda nel 2023 ha aperto le porte alla libertà più assoluta e ai look più audaci, ma resta sempre la regola fondamentale: vestirsi sentendosi a proprio agio.

Ad ogni modo, la camicia da bowling è perfetta sia di giorno, sia di sera, vi basterà scegliere modello, colore e tessuto più adatto al vostro programma. Si sposa molto bene sia con un jeans, sia con un paio di pantaloni ampi e leggeri, altro grande must have per la moda maschile 2023. Sneakers o sandali, questo dettaglio dipenderà dallo stile che avete intenzione di portare avanti. Una cosa però è certa: con la camicia da bowling la tendenza sarà sempre dalla vostra parte.