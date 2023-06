L’estate 2023 non ha fatto in tempo a partire che Kate Middleton ha lanciato immediatamente una nuova tendenza moda. La Duchessa di Cambridge ha infatti sfoggiato un paio di décolleté di Acquazzurra super eleganti e raffinate: la soluzione perfetta per gli eventi più chic della bella stagione. Quanto costano le calzature scelte da Middleton? Scopriamolo insieme.

Moda estate 2023, Kate Middleton sfoggia le décolleté nere di Acquazzurra: il prezzo

Kate Middleton e lo stile vanno di pari passo. La Duchessa di Cambridge, infatti, ama essere sempre impeccabile, specialmente nelle occasioni speciali, quando deve presenziare pubblicamente. In occasione della riapertura della National Portrait Gallery di Londra, infatti, Miss Middleton ha scelto di sfoggiare un outfit elegante e raffinato, come del resto è lei.

Il pezzo forte di tutto il look, però, sono state le scarpe. Si tratta di un paio di décolleté nere di Acquazzurra, con tacco a spillo altissimo. Il dettaglio sul retro è quello che fa la differenza e forse è anche per questo che è uno dei modelli più gettonati del brand. Andando a sbirciare sul sito ufficiale di Acquazzurra, scopriamo che il modello indossato dalla Duchessa è il Bow Tie Pump 105 ed è disponibile in più colorazioni (6 in totale). Il prezzo delle scarpe di Acquazzurra è pari a 675 €.

Gli occhi più attenti avranno fatto caso a un piccolo dettaglio: le décolleté sfoggiate da Kate Middleton sono le stesse indossate anche da Meghan Markle: lo stile non fa mai caso alle divergenze personali.

Kate Middleton è riuscita ancora una volta a dimostrare di essere una vera regina di stile e di azzeccare, qualsiasi sia l’occasione, l’outfit più adatto. Elegante, raffinata, sorridente e piena di luce, il suo look total white con dettagli neri ha fatto centro. Le décolleté nere di Acquazzurra hanno fatto tutto il resto: la moda estate 2023 è confermata.

Moda estate 2023, Kate Middleton sfoggia le décolleté nere di Acquazzurra: come abbinarle al meglio

La Principessa del Galles non perde occasione per lanciare trend e consigli stilosi. Se, dunque, avete in programma qualche evento particolarmente elegante, Kate Middleton vi sta proponendo l’outfit ideale: il pezzo forte? Ovviamente le décolletés nere di Acquazzurra, vero trend per l’estate 2023. Total black, tacco altissimo e dettaglio con fiocco sul retro, le calzature di Miss Middleton sono perfette da abbinare con più look. Dall’abito lungo per una cena elegante, al completo spezzato con gonna e giacca, proprio come ha fatto lei, ma da non disdegnare anche un possibile outfit con pantaloni. In estate, infatti, i pantaloni a vita alta che cadono morbidi e larghi, si sposano molto bene alle décolletés. Provate ad abbinarvi un top in satin e i giusti accessori: sarete perfette. I tacchi di Acquazzurra sono eleganti, quindi necessitano di un look appropriato, sia che si tratti di un appuntamento diurno come nel caso di Middleton, sia che si tratti di un evento serale. La raffinatezza del modello si adatta a ogni punta di eleganza: tubino nero, minigonne di paillettes per le serate più audaci e, perché no, anche un jeans adatto abbinato nel modo giusto può fare la sua figura.

La moda per l’estate 2023 è stata segnata, non vi resta che cominciare ad abbinare!