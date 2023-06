Kate Middleton continua a essere una vera icona di stile, anche in estate. Da sempre amante della moda sostenibile, la principessa del Galles ha scelto di sfoggiare un abito dell’anno precedente durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. L’omaggio è a Lady Diana e il vestito a pois è di grandissima classe.

Kate Middleton omaggia Lady Diana con un vestito a pois: il prezzo

Kate Middleton continua a stupire attraverso la moda. Il suo stile è spesso e volentieri al centro dell’attenzione e anche questa volta la principessa del Galles è finita sotto i riflettori. In occasione della cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, tenutasi nella cappella di St. George, a Windsor, Kate Middleton ha scelto di indossare un look molto estivo omaggiando in realtà lo stile di Lady Diana.

L’outfit in questione ha visto come protagonista un vestito bianco a pois neri, brandizzato Alessandra Rich, quasi identico a uno dei look più iconici di Lady D. Facendo un giro sul sito ufficiale del brand non si riesce a scovare il modello esatto selezionato da Middleton, ma i pois sono molto gettonati, specialmente negli abiti. C’è un modello molto simile, il cui prezzo si aggira attorno ai 1875 € e considerando la qualità dei tessuti e comparando gli altri prezzi, probabilmente il vestito a pois di Kate Middleton avrà un prezzo più o meno uguale. Moda sostenibile, lusso ed eleganza: sono queste le regole della duchessa.

L’abito a pois è lungo sotto il ginocchio, ha il collo alto, le maniche lunghe, le spalline poco accentuate e una plissettatura molto soft in vita. La principessa del Galles lo ha abbinato a un cappello con piume bianche a pois neri firmato Philip Treacy e a un paio di tacchi bicolor black & white, più precisamente modello slingback, di grande tendenza nel 2023.

L’omaggio a Lady Diana è palese: per chi non lo sapesse, infatti, Lady D indossò un abito molto simile nel lontano 1988 al Royal Ascot. Quello di Diana era firmato Victor Edelstien, ma la somiglianza con quello sfoggiato da Middleton è assoluta. Due epoche diverse, ma uno stile molto simile che la moglie dell’erede al trono ha voluto riportare alla luce.

Kate Middleton omaggia Lady Diana: oltre al vestito a pois, anche i gioielli parlano di lei

Insieme all’elegante outfit composto dall’iconico vestito a pois, Kate Middleton ha deciso di omaggiare la grande e unica Lady Diana anche attraverso i gioielli. La principessa del Galles, infatti, ha scelto per la Cerimonia della Giarrettiera pezzi iconici che non sono passati inosservati. Anzitutto, il bracciale di perle a cui Miss Middleton ha abbinato un paio di orecchini a goccia con perle e diamante. Sono proprio questi a essere appartenuti a Lady D e Kate Middleton ha voluto indossarli per dare continuità alle epoche e per rendere omaggio a una grande donna, madre del marito William.

Kate Middleton sceglie ancora una volta l’eleganza e la raffinatezza e non perde occasione per fare parlare di sé, specialmente quando si tratta di moda e di stile. Molti la criticano per non essere ancora riuscita ad avere dimostrato – e mostrato – il suo vero stile, ma a giudicare dagli outfit da lei proposti, le scelte sono sempre state azzeccate.