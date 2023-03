Kate Middleton: il look per la campagna Shaping Us è low cost

Kate Middleton ha sfoggiato un nuovo look che ha letteralmente sconvolto il pubblico inglese. L’outfit in questione è stato sfoggiato per la promozione della campagna che lanciato, Shaping Us.

Il look di Kate Middleton per la campagna Shaping Us



Kate Middleton ha sconvolto il pubblico inglese sfoggiando un nuovo look del tutto inaspettato durante una delle sue apparizioni pubbliche per promuovere la campagna che ha lanciato, Shaping Us. La Principessa del Galles è apparsa nel primo giorno di primavera con un look molto particolare e decisamente inaspettato per una Reale come lei, tanto che ha lasciato tutti senza parole. Da quando è scomparsa la Regina Elisabetta I, Kate Middleton ricopre un ruolo ancora più centrale ed importante all’interno della Royal Family. La Principessa del Galles deve presenziare spesso ad incontri istituzionali senza il marito William ed è a capo di moltissime associazioni benefiche. Qualche giorno fa ha partecipato ad un incontro inaugurale della New Business Taskforce for Early Childhood. Un incontro che ha avuto anche lo scopo di promuovere la campagna Shaping Us, della quale è fondatrice. Per l’occasione Kate Middleton si è presentata con un look da perfetta business woman, puntando tutto sul black & white. La Principessa ha abbandonato i suoi abiti di grande valore, come quelli scelti per il Commonwealth Day o per il giorno di San Patrizio, per puntare su un abbigliamento davvero molto diverso a quello a cui ci ha abituati.

Il look di Kate Middleton: outfit e prezzo



Per il primo incontro della sua Business Taskforce for Early Childhood ha scelto un completo mannish giacca e pantaloni, in perfetto stile primaverile. Nel suo armadio non possono mancare anche i blazer. Per gli incontri di lavoro ama sfoggiare questi capi e solitamente si affida a brand di lusso, come Alexander McQueen o Michael Kors, ma per questa occasione ha scelto un brand low cost. Kate Middleton è una vera icona di stile, in grado di mandare a ruba qualsiasi capo scelga di indossare. Gli abiti che sfoggia solitamente diventano sold out in breve tempo sugli shop online. Tutti vogliono imitarla. La Principessa del Galles è anche molto attenta alla sostenibilità ambientale e al riciclo, per questo in diverse occasioni ha sfoggiato lo stesso look e si è rivolta a brand low cost invece che puntare solo sulle griffe di lusso. Alcuni dei suoi capi sono firmati Zara e sono quelli che solitamente riscuotono più successo nel pubblico, anche perché sono accessibili a tutti e facilmente replicabili. Il blazer doppiopetto bianco in tessuto strutturato con il collo a revers, le maniche lunghe con le spalle segnate e grossi bottoni d’oro che ha scelto per l’occasione, per esempio, è in vendita a soli 86 euro e Kate Middleton ha scelto di abbinarlo ad una maglia bianca e un paio di jeans. Un outfit che ha sorpreso moltissimo, anche perché è davvero molto accessibile, e sicuramente sarà uno dei più copiati in assoluto. Ancora una volta la Principessa ha confermato di essere una vera e propria icona di stile.