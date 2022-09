Materia (Pelle): tutto sul nuovo album di Marco Mengoni

Marco Mengoni continua il suo momento di incredibile successo, dovuto al suo grande talento. Venerdì 7 ottobre uscirà il suo nuovo album, intitolato Materia (Pelle), per Epic Records Italy/Sony Music Italy ed è già in pre-order.

Materia, ad ottobre esce il nuovo album di Marco Mengoni

Marco Mengoni sta vivendo un periodo di grande successo per la sua carriera. Dopo gli show negli Stadi di Milano e Roma, che hanno letteralmente conquistato il suo pubblico, ora il popolare cantautore è pronto a godersi il mese di ottobre, con tante novità che saranno sicuramente un successo assoluto. Marco è pronto per il Mengoni Live 2022, che partirà proprio ad ottobre. Le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa di Roma sono già sold-out.

I suoi fan aspettano con ansia questi nuovi concerti, ma non sarà l’unica attesa novità di questo mese. Venerdì 7 ottobre, infatti, uscirà il tanto atteso nuovo album di Marco Mengoni, che è stato intitolato Materia (Pelle), per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Questo nuovo album è già in pre-order. Un album particolarmente atteso, che segna la continuazione di un progetto del cantante già molto apprezzato.

Materia, continua il progetto musicale di Marco Mengoni

Il nuovo album di Marco Mengoni è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso composto da tre album, iniziato con Materia (Terra), certificato doppio disco di platino. Un progetto che ha lo scopo di mostrare le tre anime diverse, ma sicuramente complementari, che uniscono le origini musicali di Marco Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua grande attenzione verso la contemporaneità. Un modo per conoscere l’anima musicale del cantante a 360 gradi, con tutte le sfaccettature che lo rendono a tutti gli effetti uno dei cantanti italiani più amati in assoluto in questi anni. Si tratta di tre album che rappresentano tre mondi sonori diversi e che raccontano la sua unicità musicale. Un racconto davvero profondo di tutto ciò che per il cantante è davvero importante e significativo.

Mengoni Live 2022, il successo live del cantante

I dischi di platino nella carriera di Marco Mengoni sono ufficialmente 64. Mengoni Live 2022, prodotto e organizzato da Live Nation, porterà il cantante in diverse tappe, alcune delle quali sono già sold-out. Le date dei concerti sono: Mantova, il 2 e 3 ottobre, Milano, il 5, 7, 8 e 10 ottobre, Torino, il 12 ottobre, Bologna, il 14 ottobre, Pesaro, il 16 ottobre, Firenze, il 18 ottobre, Roma, il 21 e 22 ottobre, ed Eboli, il 27 ottobre. Marco negli Stadi è stato uno spettacolo davvero incredibile, che ha ottenuto un successo senza precedenti. Con Mengoni Live 2022, Marco Mengoni è pronto a ripartire con il suo intenso viaggio musicale, in cui racconterà i primi due capitoli del progetto Materia, ripercorrendo i suoi 13 anni di carriera, in cui ha conquistato 64 dischi di platino e ha totalizzato 1,6 miliardi di stream, ricevendo anche il Golden Button di YouTube per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.