Marta Fascina è la fidanzata di Silvio Berlusconi, la donna che è rimasta con lui fino al suo ultimo istante di vita. I due avevano un grande differenza d’età. Scopriamo insieme cinque curiosità che la riguardano, dal lavoro al matrimonio finto con l’ex premier.

Marta Fascina: 5 curiosità sulla fidanzata di Berlusconi

Marta Fascina è stata l’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi. La donna è rimasta accanto al leader di Forza Italia fino al suo ultimo istante di vita. Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023, all’età di 86 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano, circondato dall’affetto dei suoi cari, compresa la sua ultima compagna, Marta Fascina.

Scopriamo insieme cinque curiosità sul suo conto, per conoscerla meglio:

Lavoro : Marta Fascina è deputata alla Camera per Forza Italia, eletta in Sicilia, e Segretario IV della Commissione Difesa e Responsabile della Sicurezza Gruppo Forza Italia. Ha lavorato anche come addetta alle pubbliche relazioni nell’ufficio stampa del Milan ed è poi passata alla Fondazione Milan, per poi essere definita “custode dell’ortodossia berlusconiana”;

: è deputata alla Camera per Forza Italia, eletta in Sicilia, e Segretario IV della Commissione Difesa e Responsabile della Sicurezza Gruppo Forza Italia. Ha lavorato anche come addetta alle pubbliche relazioni nell’ufficio stampa del Milan ed è poi passata alla Fondazione Milan, per poi essere definita “custode dell’ortodossia berlusconiana”; Laurea : è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma;

: è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma; Differenza di età : Marta Fascina, il cui nome completo è Marta Antonia Fascina, è nata a Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990 e ha 33 anni. Lei e Silvio Berlusconi avevano 54 anni di differenza. La loro relazione è durata tre anni;

: Marta Fascina, il cui nome completo è Marta Antonia Fascina, è nata a Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990 e ha 33 anni. Lei e Silvio Berlusconi avevano 54 anni di differenza. La loro relazione è durata tre anni; Matrimonio finto : nel marzo 2022, Marta Fascina e Silvio Berlusconi hanno celebrato il loro amore con delle nozze non ufficiali, in quanto entrambi avevano dichiarato di avere un rapporto così solido e profondo da non aver bisogno di ufficializzarlo e formalizzarlo con un matrimonio vero. Per questo hanno organizzato una cerimonia finta;

: nel marzo 2022, hanno celebrato il loro amore con delle nozze non ufficiali, in quanto entrambi avevano dichiarato di avere un rapporto così solido e profondo da non aver bisogno di ufficializzarlo e formalizzarlo con un matrimonio vero. Per questo hanno organizzato una cerimonia finta; Foto virale: una foto di coppia insieme a Silvio Berlusconi, che la donna ha condiviso lo scorso 29 settembre in occasione del compleanno dell’uomo, è diventata virale.

Marta Fascina: l’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi

Marta Fascina è stata l’ultima fidanzata ufficiale di Silvio Berlusconi, con cui era legata sentimentalmente da tre anni. L’ex premier è morto all’età di 86 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano. I due avevano un grande differenza d’età, di 54 anni, ma questo non è mai stato un problema. Erano così legati che hanno deciso di festeggiare il loro amore con i propri cari in una cerimonia per un matrimonio finto, spiegando che non sentivano il bisogno di ufficializzare le cose. Marta Fascina è arrivata nella vita di Silvio Berlusconi dopo la rottura dell’ex premier con la sua ex compagna Francesca Pascale, che è poi diventata la moglie di Paola Turci. Tra loro è nato un sentimento molto forte, che li ha tenuti legati per ben tre anni. Marta Fascina è stata accanto a Silvio Berlusconi fino alla fine e ha pianto al suo capezzale, insieme ai parenti più stretti, come il fratello e i cinque figli, quando la situazione si è aggravata. Non si è mai allontanata da lui, soprattutto quando la situazione ha iniziato a peggiorare, e gli è sempre stata vicino in ogni momento, anche durante i ricoveri.