Maria De Filippi se l’è presa inaspettatamente con Ida Platano dopo che lei e Riccardo Guarnieri hanno ripreso a punzecchiarsi.

Maria De Filippi contro Ida Platano

Per la prima volta Maria De Filippi ha perso le staffe e ha dato a Ida Platano della 15enne dopo che lei e il suo ex, Riccardo Guarnieri, hanno iniziato a punzecchiarsi a Uomini e Donne.

In particolare Riccardo ha avuto da ridire sul fatto che Ida avesse ripreso a uscire con un suo ex, Alessandro, nonostante lei stessa abbia ammesso di non esserne innamorata.

Maria De Filippi allora non c’ha visto più e prima se l’è presa con Ida e poi con lo stesso Riccardo. “Lo ha fatto perché le piaci tu ma visto che hai ballato con un’altra donna e lei ha deciso di distrarsi e non pensare a te, per questo è uscita con Alessandro, per ripicca”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Scusami se te lo dico ma a volte sembri proprio una 15enne”.

Ovviamente le parole della conduttrice sono servite a zittire Ida e Riccardo, entrambi rimasti di stucco difronte alla sua reazione.

I due un anno fa avevano ripreso a frequentarsi ma poi, a causa dei loro problemi di fiducia reciproca, hanno ripreso ad avere un rapporto carico di incomprensioni.