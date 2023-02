Marcello Brocherel, ex marito di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, scopriamo chi è

Marcello Brocherel è l’ex marito di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri e in passato, per diverso tempo, è stato al centro del gossip per la relazione avuta con Marina Occhiena, anche lei membro del gruppo musicale genovese. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su di lui.

Marcello Brocherel: chi è?

Marcello Brocherel è un famoso albergatore aostano, di cui però non sono note le informazioni circa la data di nascita. Brocherel è stato il marito di Angela Brambati, “la brunetta” dei Ricchi e Poveri. I due si sono conosciuti nel corso degli anni ’70, lui usciva da un precedente matrimonio, lei invece aveva da poco chiuso la sua relazione con un suo collega, Angelo Sotgiu, anche lui componente del famoso gruppo musicale.

La storia d’amore tra Marcello e Angela è stato coronata, nel 1976, dalla nascita del loro primogenito, Luca, oggi 47enne, del quale però non si hanno molte informazioni, sembrerebbe che faccia lo chef. In passato ha lavorato nella cucina dell’agriturismo di famiglia, a Roccaforte Ligure, aperto dalla madre Angela Brambati. Quando però la madre è tornata, insieme a Angelo Sotgiu, a calcare il palcoscenico con i Ricchi e Poveri, l’agriturismo è stato definitivamente chiuso.

Si suppone che Luca abbia continuato a lavorare nel mondo della ristorazione.

Marcello Brocherel, il tradimento che pone fine alla relazione con Angela Brambati

La storia tra Marcello Brocherel e Angela Brambati sembrava andare a gonfie vele. Tutto però cambia nel 1981, alla vigilia della partecipazione al Festival di Sanremo dei Ricchi e Poveri. Angela infatti scopre la relazione clandestina tra il marito e la sua amica, Marina Occhiena, anche lei membro dei Ricchi e Poveri. Devastata da questa scoperta, Angela Brambati decide di lasciare immediatamente Marcello Brocherel, mentre Marina Occhiena, “la bionda”, viene allontanata dal gruppo. Queste sono state le prime parole di Angela Brambati su quanto è successo:

Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, ma di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche.

Marina Occhiena lasciò quindi i Ricchi e Poveri dopo ben quindici anni. Al Festival di Sanremo di quell’anno i Ricchi e Poveri hanno gareggiato con “sarà perché ti amo“, divenuta poi una delle canzoni più amate dal pubblico, classificandosi al quinto posto. All’inizio, per giustificare l’assenza di Marina, si parlò di problemi di salute ma, nel giro di poco tempo, la voce di una relazione tra l’Occhiena e Brocherel si iniziò a diffondere e quindi fu chiaro a tutti il reale motivo per cui Marina Occhiena non era presente sul palco dell’Ariston. Queste, anni dopo, le parole della “bionda” Marina Occhiena su quanto accaduto:

Tra me e Marcellino c’era solo una simpatia, non avrei mai pensato di rubarlo a una amica.

Dopo la fine del matrimonio con Marcello Brocherel, Angela Brambati non si è più risposata e non ha avuto altri figli.