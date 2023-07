Il 1° agosto 2023 ci sarà la luna piena in Acquario che farà emergere la voglia di liberarsi di situazioni in sospeso da troppo tempo. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

La luna piena in Acquario del 1° agosto 2023 ti farà sbloccare situazioni rimaste sospese

Alle ore 20,30 circa di martedì 1° agosto 2023 brillerà alta nel cielo la luna piena nel segno dell’Acquario, con la luna opposta al Sole in Leone. Come accade spesso durante la luna piena ci saranno momenti caratterizzati da forti tensioni emotive, è molto difficile infatti riuscire a contenere le emozioni, proprio per questo durante questa fase della luna siamo propensi a buttare fuori tutto quello che abbiamo dentro. La luna piena in Acquario ci porterà a riflettere su molte tematiche, dai legami alle vicissitudine lavorative. Ci spingerà a fare il punto su ciò che conta davvero e sui nostri ideali e ci aiuterà a sbloccare situazioni rimaste in sospeso a tempo, a liberarci da legami infelici o da contratti di lavoro che non ci soddisfano più. I segni zodiacali che saranno più coinvolti sono il Toro, il Leone, lo Scorpione e ovviamente l’Acquario. Ma vediamo adesso insieme quali saranno gli effetti della luna piena in Acquario del 1° agosto su tutti i segni zodiacali.

Luna piena in Acquario del 1°agosto 2023: gli effetti su tutti i segni zodiacali

Vediamo adesso insieme quali saranno gli effetti della luna piena in Acquario del 1° agosto 2023 per tutti i segni zodiacali: