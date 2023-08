Luna calante in arrivo: ad Agosto 2023, quali saranno i tre segni interessati ad un imminente cambiamento? Chi percepirà maggiormente l’influsso dei raggi lunari in questo periodo? Scopriamolo insieme.

Agosto 2023, luna calante in arrivo: i tre segni zodiacali che stanno per vivere un cambiamento

La notte tra l’8 e il 9 agosto 2023, la luna si è trovata nel suo ultimo quarto, prima del novilunio. Il nostro satellite, attualmente, si trova nel segno del Toro, ed è congiunto a Giove: questa posizione, certamente, rende più forti e più manifesti gli effetti dei raggi lunari su alcuni segni dello zodiaco. Vediamo insieme quali, e anche in che modo questi si preparano ad un imminente cambiamento.

La luce, nella fase calante della luna, risulta essere via via sempre più debole: in rapporto con il pianeta Giove, il suo potere è però più sentito.

Abbiamo già accennato al fatto che la luna attualmente si trovi nel segno del Toro: è proprio questo, il primo segno dello zodiaco, a sentirne ovviamente, più forte la spinta. Questa condizione astrologica, rende nervosi i nati Toro: un’insofferenza che però è positiva e sicuramente illuminante. Infatti, lo stato d’animo che i nati sotto questo segno stanno recentemente avvertendo, proviene da un profondo desiderio di rinnovamento e di rinascita. I nati Toro sono riflessivi, talvolta anche troppo prudenti e statici: questa luna li spingerà a qualche piccolo e sano colpo di testa.

Questo senso di nervosismo sarà avvertito anche dal segno del Leone: nel caso dei nati sotto questo segno, però, si tratterà di vera e propria insofferenza. I nati Leone si sentono sfortunati, in difficoltà. Le stelle consigliano, in questo caso, di guardarsi indietro: infatti, questo cielo, ripete lo schema di agosto 2012. Dunque, qualcosa era stato sicuramente vissuto e trasformato in quel periodo. Resta solo capire che cosa ci sia da migliorare quest’anno: Giove è un pianeta amico, indica la strada, anche attraverso le difficoltà.

Chi è il terzo segno coinvolto nell’influsso di luna calante? Il segno dei Pesci: questo segno è sicuramente il più sensibile dello zodiaco. In questo caso, le stelle consigliano di aprirsi al cambiamento e alla novità, ma sempre cercando di comunicare i propri sentimenti ed idee.

No alla chiusura in sé stessi, dunque: per Toro, Leone e Pesci è il momento di abbracciare il nuovo.

La luna calante di agosto 2023 rende anche felici: quali sono i segni più sereni

Un cielo astrologico, questo, che certamente spinge al rinnovamento, e in qualche modo alla rinascita: se però alcuni segni vivono il tutto con un po’ di insofferenza, alcuni altri sono felici e sereni.

Infatti, per quanto riguarda i nati sotto il segno del Cancro, questo è un transito che può far incontrare persone importanti e speciali, anche in amore e negli affetti.

Anche per i nati Capricorno, questo passaggio di luna sembra davvero benefico: le stelle prevedono incontri e batticuori per i single del segno. Ricordiamo infatti, che spesso è proprio l’influsso di Giove a farci innamorare!

Infine, giorni d’estate sereni e pacifici per la Bilancia, che con Venere in Leone, vivrà momenti di passione e relax, e sarà irresistibile ancora per tutto il mese.

Se è vero che la luna è in grado di controllare i venti e le maree, allora è sicuramente possibile che influenzi il mare dei nostri sentimenti: dunque, prepariamoci a vivere un cambiamento, con cuore aperto alla novità!