Tutti i segreti della forma fisica impeccabile della nota conduttrice sportiva Ilaria D’Amico: la sua dieta, la routine e gli allenamenti della 48enne romana.

Ilaria d’Amico tra televisione e sport

Ilaria D’Amico è una nota giornalista sportiva italiana, laureata in giurisprudenza, che ha esordito in TV nel programma La giostra del goal, passando per lo speciale sui Mondiali di Calcio del 2002 su Rai 3, fino ad approdare a Sky Calcio Show.

Nel 2009 è stata anche premiata come “giornalista sportiva dell’anno” al Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Oltre ai numerosi traguardi raggiunti nella sua carriera, e al matrimonio con la leggenda del calcio italiano e juventino, Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico può vanatre una forma fisica invidiabile ancora adesso, all’età di 48 anni.

La dieta di Ilaria D’Amico e l’amore per l’allenamento fisico

Ilaria D’Amico vanta una forma fisica strepitosa, che ha ritrovato subito anche dopo la nascita del suo secondogenito, Leopoldo Mattia.

Ma qual è il segreto del suo corpo perfetto?

Sicuramente una dieta sana ed equilibrata che non le ha concesso grossi vizi nemmeno in gravidanza, tanta ginnastica, e il nuoto, che pratica sia in piscina che al mare, quando gli impegni di lavoro le consentono di prendersi qualche giorno di pausa.