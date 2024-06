Reduce dal successo di Povere Creature!, il celebre regista greco Yorgos Lanthimos è tornato al cinema con Kinds of Kindness. Questo dramma ha diviso la critica, accendendo dibattiti tra chi lo definisce “solenne” a chi lo ritiene “deludente”. Ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più: cast, trama e significato.

La trama e il significato di Kinds of Kindness

Kinds of Kindness è una favola in tre atti. La storia segue tre personaggi: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita, un poliziotto preoccupato dal ritorno della moglie scomparsa in mare che ora sembra un’altra persona, e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale. Apparentemente scollegate, queste tre storie sono in realtà profondamente intrecciate e ruotano intorno al protagonista, chiamato RMF.

Primo atto, la morte di RMF Willem Defoe interpreta Raymond, un uomo d’affari che controlla ogni aspetto della vita di Robert, interpretato da Jesse Plemons. Raymond decide cosa Robert deve mangiare e persino quando può stare con la moglie, interpretata da Hong Chau. Robert, completamente soggiogato, scopre che Raymond droga sua moglie per impedirle di rimanere incinta, così da non distrarlo dal lavoro. Quando Robert rifiuta una richiesta assurda del capo, la sua vita crolla: perde il lavoro, i privilegi e i cimeli ricevuti, inclusa una storica racchetta di McEnroe. La moglie lo lascia dopo aver scoperto la verità. Disperato, Robert cerca di riavere il lavoro, ma scopre che è stato sostituito. Alla fine, perde la testa e uccide Raymond, cercando così di riottenere il controllo della sua vita, ma decide di abbandonarsi nuovamente al controllo del suo capo.

Secondo atto, RMF sta volando

Mamoudou Athie è Daniel, un poliziotto che ritrova la moglie Liz (Emma Stone), scomparsa durante una missione militare. Tornata a casa, Daniel nota cambiamenti strani in lei e inizia a dubitare che sia davvero sua moglie. Le chiede prove assurde, come cucinarsi un dito e mangiare il proprio fegato, che lei esegue, morendo dissanguata. Daniel, folle per l’amore cieco che prova, non si rende conto che Liz era incinta e che probabilmente il bambino non è suo. La sua follia culmina quando immagina la moglie morta tornare a casa, incapace di accettare la realtà.

Terzo atto, Mangia un Sandwich Emma Stone è Emily, parte di una setta guidata dal santone Omi (Willem Defoe). Lei e Andrew (Jesse Plemons) cercano una donna che possa resuscitare i morti. Emily trova la ragazza (Margaret Qualley) e la porta all’obitorio, dove riesce a resuscitare RMF, ucciso nel primo racconto. Cercando di tornare nella setta, Emily e la ragazza hanno un incidente in cui quest’ultima muore. Emily, desiderosa di essere riammessa nella setta e compensare il suo amore per essa, causa la morte di un’innocente, rimanendo sconvolta.

Un film drammatico, intenso e crudo, che esplora le dinamiche dei rapporti umani e fino a che punto ci si può spingere per gli altri, portando questa idea ai limiti dell’assurdo. Sicuramente non adatto ai deboli di cuore!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Ricchi a tutti i costi: trama, uscita e dove vederlo | DonneMagazine.it

Eric: finale, storia vera, cast, episodi, trama della serie tv Netflix | DonneMagazine.it