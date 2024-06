A pochi giorni dal suo debutto, il film Ricchi a tutti i costi ha già raggiunto il secondo posto tra i più visti sulla piattaforma streaming Netflix. Un successo clamoroso che ha conquistato il pubblico italiano e non solo. Ecco tutti i dettagli: trama, cast, uscita e dove vederlo.

Ricchi a tutti i costi, il nuovo film Netflix: la trama

La famiglia Delle Fave è pronta a tornare con nuove esilaranti avventure! Ricchi a tutti i costi è infatti il seguito di Natale a tutti i costi. Per chi non conoscesse il primo film, ecco un breve riassunto: Alessandra ed Emilio salutano i genitori senza troppa commozione per trasferirsi definitivamente in città. L’inizio dell’indipendenza, della libertà e anche di una certa maturità sono però per i genitori dei due ragazzi i primi effetti di un momento prima o poi inevitabile: l’abbandono del nido familiare. Delusi e affranti, decidono di fingere di aver ricevuto una ricca eredità. Alessandra ed Emilio, convinti che la loro vita stia per cambiare, cambiano atteggiamento nei confronti dei genitori e tornano a casa per assicurarsi assicurarsi una parte di questa fortuna, permettendo ai genitori di trascorrere un altro Natale insieme. Dopo il successo del primo film, la famiglia Delle Fave si imbarca in una nuova avventura a Minorca. Questa volta, devono proteggere la nonna e la sua eredità dal viscido Nunzio, che intende sposarla per poi portarla in Sud America e probabilmente farla sparire. Anna coinvolge marito e figli in un piano folle: eliminare il futuro sposo. Tra litigi, vecchi rancori e tragedie sfiorate, i nostri improvvisati killer scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è l’essere una famiglia.

Ricchi a tutti i costi, il nuovo film Netflix: uscita e dove vederlo

Scritto e diretto da Giovanni Bognetti, Ricchi a tutti i costi vanta un cast stellare di grandi nomi italiani, tra cui Christian De Sica e Angela Finocchiaro, affiancati dal comico Claudio Colica e alla giovane attrice Dharma Mangia Woods. Il film ha debuttato lunedì 4 giugno ed è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Un’esilarante commedia, arricchita da un pungente black humor, perfetta da vedere tutta d’un fiato. Dato il grande successo dei due film, chissà se ci sarà un terzo capitolo! Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti e, nel frattempo, concedetevi qualche risata con il nuovo film targato Netflix.

