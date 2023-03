Jeans Bootcut: a chi stanno bene e come abbinarli

Il jeans è uno dei capi must have del nostro guardaroba. All’interno di questo articolo ci soffermeremo sul modello Bootcut, uno dei modelli preferiti delle donne.

Jeans Bootcut: cosa sono e a chi stanno bene

Il jeans è il capo di abbigliamento più usato dalle donne, sia per la sua comodità che per la sua versatilità, il jeans infatti può essere indossato in quasi tutte le occasioni, lo si può rendere casual, sportivo o elegante. Ci sono tanti modelli di jeans, oggi parleremo del modello Bootcut. I jeans Bootcut sono un tipo di jeans che sul fondo è leggermente svasato, non sono stretti sulle cosce e scendono dolcemente lungo i fianchi. Sono più discreti rispetto ai jeans a zampa e più eleganti rispetto ai jeans a sigaretta. Questo modello di jeans è in grado di slanciare la figura e di allungare le gambe, ed è un modello di jeans che sta bene a qualsiasi tipo di corporatura, oltre che adattarsi a differenti tipi di outfit. Il jeans Bootcut è un lontano parente dei pantaloni a zampa, sono una sorta di loro versione ridimensionata. La svasatura in questo caso è appena accennata e non esagerata come nei classici pantaloni a zampa e soprattutto i jeans Bootcut non rischiano di ingolfare la camminata. Come detto prima questo modello di jeans è perfetto per ogni tipo di corporatura, ideale soprattutto per chi ha un bacino più largo rispetto alla parte alta del corpo.

Jeans Bootcut: abbinamenti e consigli

Esistono davvero tanti modelli di jeans Bootcut, ci quelli a vita alta e quelli a vita bassa, fino ad arrivare ai modelli in leggins. I jeans Bootcut sono molto versatili, possono infatti essere indossati sia con un paio di sneakers, o con un paio di stivaletti o anche con un paio di décolleté. Anche abbinati a un paio di ballerine, soprattutto se di un modello a punta, risultano essere davvero alla moda. Vediamo ora insieme qualche esempio di outfit: