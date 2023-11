Autunno Inverno 2023: come abbinare gli stivaletti con tacco largo

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinare gli stivaletti con tacco largo questo autunno inverno 2023 2024.

Stivaletti tacco largo tra le tendenze moda Autunno Inverno 2023 2024

Per quanto riguarda le calzature, per questo Autunno Inverno 2023 2024 sono di forte tendenza gli stivaletti con tacco largo, sia in pelle che in camoscio, sia a punta che stondati, l’importante è che appunto abbiano il tacco squadrato. Questo tipo di stivaletti, oltre che essere super cool, sono anche molto comodi e sono quindi perfetti da indossare anche tutto il giorno, soprattutto per tutte coloro che amano indossare i tacchi. Per quanto invece riguarda l’altezza dello stivale, essi devono arrivare alla caviglia. Sono tante anche le celebrities che hanno già sfoggiato questo tipo di stivaletti, a dimostrazione di quanto non solo siano di moda ma di quanto siano comodi e confortevoli. Ma vediamo adesso insieme come abbinare al meglio gli stivaletti con tacco largo questo autunno inverno 2023 2024.

Stivaletti tacco largo: come abbinarli questo Autunno Inverno 2023

Come abbiamo appena visto, tra le tendenze moda Autunno Inverno 2023 2024 ci sono gli stivaletti con tacco largo. Poco importa che siano a punta tonda oppure texani, l’importante è che arrivino alla caviglia e che abbiano il tacco squadrato. Ma, come abbinarli al meglio? Vediamo insieme qualche idea di outfit che potrebbe fare al caso vostro:

Denim : il denim si sa, non passa mai di moda e può essere indossato in tutte le stagioni. Le tendenze street style ci consigliano un look total denim, formato quindi da jeans a gamba larga e giacca in denim, il tutto da abbinare a un paio di camperos con tacco largo, magari in camoscio marrone.

: il denim si sa, non passa mai di moda e può essere indossato in tutte le stagioni. Le tendenze street style ci consigliano un look total denim, formato quindi da jeans a gamba larga e giacca in denim, il tutto da abbinare a un paio di camperos con tacco largo, magari in camoscio marrone. Maxi gonna : un’altra idea di outfit è abbinare un paio di stivaletti in pelle nera con tacco largo con una gonna maxi, anch’essa di colore nero, un top e un blazer oversize sui toni del marrone, per un look super cool.

: un’altra idea di outfit è abbinare un paio di stivaletti in pelle nera con tacco largo con una gonna maxi, anch’essa di colore nero, un top e un blazer oversize sui toni del marrone, per un look super cool. Total black: si può scegliere anche un look total black, formato da un paio di stivaletti con tacco largo di colore nero, abbinati a una giacca lunga di pelle e a una tote bag, anch’essa ovviamente di colore nero.

si può scegliere anche un look total black, formato da un paio di stivaletti con tacco largo di colore nero, abbinati a una giacca lunga di pelle e a una tote bag, anch’essa ovviamente di colore nero. Pantaloni : per un look più elegante si possono abbinare i propri stivaletti con tacco largo a un paio di pantaloni eleganti a gamba larga, e sopra un top o una camicia e un blazer o un cappotto elegante.

: per un look più elegante si possono abbinare i propri stivaletti con tacco largo a un paio di pantaloni eleganti a gamba larga, e sopra un top o una camicia e un blazer o un cappotto elegante. Collant: per chi vuole invece osare di più, si possono abbinare un paio di stivaletti con tacco largo a una mini gonna o a un vestito mini e a un paio di collant neri, per un look sexy ma allo stesso tempo elegante.

Quelli che abbiamo appena visto sono quindi alcuni tipi di outfit con gli stivaletti con tacco largo, qual è il vostro preferito? Cosa aspettate a provarli tutti?

