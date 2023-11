Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare gli stivali Ugg questo Inverno 2023, seguendo lo stile di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez ci insegna come indossare gli stivali Ugg questo Inverno 2023

Tra gli stivali must have di questo Inverno 2023 2024 troviamo gli stivali Ugg, ovvero quelli stivaletti scamosciati imbottiti, comodi e confortevoli che sono riusciti anche a conquistare le celebrities, prima fra tutti la showgirl argentina Belen Rodriguez. Belen, sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha postato un paio di foto che la ritraggono in montagna, con indosso proprio un paio di stivali Ugg. Belen si trovava sui monti in occasione di una gita fuori porta con il suo attuale fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni, l’uomo che ha fatto tornare il sorrido all’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino. Belen ha quindi puntato sulla comodità, indossando questi mini stivaletti in montone aperti sulla caviglia abbinati a una salopette di jeans e a un cappotto maxi di colore marrone abbottonato sul petto. L’outfit della showgirl argentina è stato completato da un cappello di lana che richiama il colore del cappotto. i Tasman di Ugg indossati da Belen per l’occasione sono caratterizzati dall’interno di pelliccia mentre i bordini sono ricamati con del filo di diversi colori. Il costo di questi stivali è di 130 euro.

Come abbinare gli stivali Ugg di Belen Rodriguez

Come abbiamo appena visto, gli stivali Ugg come quelli indossati da Belen Rodriguez sono gli stivali must have dell’Inverno 2023. Ma, come abbinarli al meglio? Innanzitutto questo tipo di calzatura sta benissimo abbinata a capi tono su tono, un pò come ha fatto la stessa Belen, indossando un cappotto dello stessa nuance degli stivaletti. Ottimo anche indossare gli stivaletti Ugg abbinati a un paio di calzettoni in lana o anche in cashmere, che saranno ben visibili grazie all’apertura sulla caviglia. Con qualunque tipo di pantalone vogliate indossarli, l’importante è che i pantaloni, o i jeans, in questione siano baggy, quindi non troppo aderenti, proprio per garantire il massimo comfort. In molti considerano questo tipo di stivaletto brutto da vedere ma in realtà basta solamente saperlo abbinare nel modo giusto e poi, se lo fa una regina di stile come Belen perché non possiamo farlo anche noi?

Dove acquistare gli stivali Ugg come quelli di Belen Rodriguez

Se leggendo questo articolo vi siete convinte ad acquistare gli stivaletti Ugg come quelli indossati da Belen Rodriguez, ecco per voi dove potete trovarne di simili:

Emu stivale mini montone: con suola in gomma, realizzati internamente in lana, mentre l’esterno è in pelle scamosciata. Potete trovarli su Amazon al costo di 89 euro.

con suola in gomma, realizzati internamente in lana, mentre l’esterno è in pelle scamosciata. Potete trovarli su Amazon al costo di Pantofole scamosciate di Misolin: calde e confortevoli, con suola in gomma ultra resistente. Potete trovarle sempre su Amazon al costo di 26 euro.

calde e confortevoli, con suola in gomma ultra resistente. Potete trovarle sempre su Amazon al costo di Stivaletti in montone Nordvek: con pelle di pecora, antiscivolo, caldi e confortevoli. Potete acquistarli su Amazon al costo di 55 euro.

