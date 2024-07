Come fare per innaffiare le piante quando si va in vacanza? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i trucchi per farlo.

Innaffiare le piante in vacanza

Uno dei problemi da risolvere quando si parte per le vacanze è come fare per innaffiare le piante al fine di non ritrovarle appassite e rinsecchite. Soprattutto durante la stagione estiva, le piante hanno bisogno di essere irrigate e proprio per questo è bene prendere i giusti accorgimenti prima di partire. Ovviamente dipende molto anche da quanto tempo si sta via da casa e che tipo di piante possediamo, se sono grasse, sempreverdi eccetera. Adesso andiamo a vedere insieme qualche trucco per innaffiare le piante in vacanza.

Innaffiare le piante in vacanza: tutti i trucchi

Ci sono diversi metodi per innaffiare le piante quando si è in vacanza, vediamone insieme qualcuno:

Bottiglia rovesciata : si tratta del sistema più utilizzato in assoluto e anche molto economico. Si deve prendere una bottiglia di plastica e poi si devono fare tre fori sul tappo. Dopodiché essa va posizionata rovesciata nel vaso vicino al fusto della pianta. La nota negativa è che non si piò regolare la fuoriuscita dell’acqua, il consiglio è quindi quello di comprare dei beccucci pensati apposta per le bottiglie.

: si tratta del sistema più utilizzato in assoluto e anche molto economico. Si deve prendere una bottiglia di plastica e poi si devono fare tre fori sul tappo. Dopodiché essa va posizionata rovesciata nel vaso vicino al fusto della pianta. La nota negativa è che non si piò regolare la fuoriuscita dell’acqua, il consiglio è quindi quello di comprare dei beccucci pensati apposta per le bottiglie. I Blumat: un’altra soluzione ottima è acquistare i Blumat, ovvero dei piccoli vasi di terracotta che consentono di collegare i vasi delle nostre piante a una bottiglia. I Blumat erogano piccole quantità di acqua in modo costante ed è la soluzione migliore per chi fa vacanze molto lunghe. Nota negativa il costo.

un’altra soluzione ottima è acquistare i Blumat, ovvero dei piccoli vasi di terracotta che consentono di collegare i vasi delle nostre piante a una bottiglia. I Blumat erogano piccole quantità di acqua in modo costante ed è la soluzione migliore per chi fa vacanze molto lunghe. Nota negativa il costo. Acqua complessata : un altro metodo molto usato è quello dell’acqua complessata, ovvero una soluzione gelatinosa a base di acqua. Di solito è venduta in piccole bottiglie che vanno messe capovolte nel vaso. Oppure ci sono anche in palline in gel che vanno messe nella terra.

: un altro metodo molto usato è quello dell’acqua complessata, ovvero una soluzione gelatinosa a base di acqua. Di solito è venduta in piccole bottiglie che vanno messe capovolte nel vaso. Oppure ci sono anche in palline in gel che vanno messe nella terra. Impianti di irrigazione automatici : è il sistema più professionale e permette di irrigare contemporaneamente molte piante, inoltre è possibile dosarne il flusso. Sicuramente la soluzione destinata a durare più a lungo nel tempo.

: è il sistema più professionale e permette di irrigare contemporaneamente molte piante, inoltre è possibile dosarne il flusso. Sicuramente la soluzione destinata a durare più a lungo nel tempo. Soluzione fai da te: tutto quello che serve è un recipiente di acqua di dimensioni proporzionali al numero delle piante e alla durate delle vacanze. Poi le piante vanno collegate al recipienti con un cordoncino in cotone che, assorbendo l’acqua, piano piano la rilascia nel terriccio. Questa soluzione è senza dubbio la più economia ma anche quella adatta se si sta via per pochi giorni.

Innaffiare le piante in vacanza: dove mettere le piante prima di partire

Dopo aver visto quelli che sono i trucchi per innaffiare le piante quando si è in vacanza, vediamo adesso dove posizionarle prima di partire. Bisogna trovare una posizione idonea, meglio se messe in una zona fresca e luminosa, dove i raggi del sole sono filtrati da tende. Troppa esposizione diretta al sole potrebbe far appassire le piante. Inoltre sarebbe meglio mettere tutte le piante nella stessa stanza in moda da aumentare l’umidità relativa attorno a loro e creare un microclima più favorevole.