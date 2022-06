Quando si pensa all’estate una delle prime calzature che vengono in mente sono sicuramente le infradito. Tra i tanti modelli, impossibile non citare le infradito Havaianas molto apprezzate e richieste sul mercato grazie alle varie collezioni disponibili per la stagione estiva.

Qui i modelli migliori da scegliere.

Infradito Havaianas da donna

Sono tra le calzature più note e amate del periodo estivo. Le infradito Havaianas hanno alle spalle una tradizione storica molto importante e sono calzature perfette per la stagione estiva. L’azienda comincia a nascere intorno al 1962 con il nome di origine portoghese che significa, come si può intuire “Hawaiani”.

Il primo paio di questa calzatura esce sul mercato proprio nel 1962 e trae ispirazione dal sandalo giapponese noto come Zori che si contraddistingue per delle suole realizzate in paglia di riso.

La suola in caucciù di queste scarpe riproduce i chicchi di riso, oltre a essere uno dei dettagli del marchio al punto da renderle un modello unico e molto apprezzato.

Sono davvero molto comode da indossare e si adattano per qualsiasi occasione: per il mare, la spiaggia, la piscina, ma sono anche adatte come pantofole o ciabatte da usare in casa sempre per la stagione estiva. I primi modelli erano nei colori bianco e blu, ma pian piano il marchio di origine brasiliano è andato espandendosi ottenendo il successo di oggi.

Negli anni Novanta cominciano a comparire sul mercato i modelli con le stampe floreali, ma ci sono anche le collezioni Baby e Fit. Per i Mondiali di Calcio del 1998 in Brasile, l’azienda realizza il modello Brasil che diventa uno dei più richiesti e amati. A oggi si possono acquistare un po’ ovunque e sono tra le calzature maggiormente vendute al mondo.

Infradito Havaianas: modelli

Sono calzature molto comode e fresche e i modelli della stagione estiva delle infradito Havaianas rispecchiano proprio questa caratteristica. Per quanto riguarda questa calzatura, il marchio le propone in colori e design alla moda per essere sempre al passo con i tempi. Accanto ai modelli classici, se ne trovano anche di altri.

Si caratterizzano per loghi metallici o charms di cristallo sul cinturino per un outfit maggiormente elegante e sofisticato. Tra i nuovi arrivi vi sono infatti le Slim Glitter Flourish che sono molto delicate e chic. Sono molto affascinanti e disponibili in vari colori. Come dice il nome, hanno le fascette con glitter per poter brillare nelle notti estive.

Il modello di infradito Havaianas Wedges è molto richiesto e apprezzato. Una calzatura adatta a chi non sa rinunciare alle zeppe neanche per quanto riguarda le infradito permettendo di guadagnare qualche centimetro in più in occasioni eleganti, come un appuntamento particolare o per altri eventi a cui partecipare, come un cocktail party sulla spiaggia.

Ci sono poi modelli come le Fantasia Gloss che presentano dei glitter, non solo sulle fascette, ma anche sulla suola per una estate brillante e scintillante. Sono modelli che si adattano a ogni donna, a prescindere che siano per la città o la spiaggia. Si possono trovare per ogni stile, che sia classico o senza tempo. Tantissimi i colori tra cui scegliere da abbinare ai vari outfit.

Infradito Havaianas da donna Amazon

Sono calzature disponibili sul noto e-commerce di Amazon con offerte vantaggiose imperdibili. Cliccando l’immagine si visualizzano tutte le informazioni. Qui sotto abbiamo stilato le tre migliori infradito Havaianas per la donna da indossare in estate che sono molto richieste e apprezzate.

1)Havaianas Slim, infradito donna

Un modello di infradito del celebre marchio realizzato in sintetico con suola in gomma. Un modello slip on con tacco piatto da 1 cm. Hanno fascette sottili e si adattano molto bene a un look elegante e delicato. Disponibili in vari colori: bianco, blu, rosa, grigio. In sconto con il 41%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Havaianas Slim organico

Un modello slip on in gomma che si contraddistingue per delle stampe floreali nei colori del rosa raffigurante i fiori come le rose, il blu con le viole, oro d’oro e rosa metallizzato. Sono uno dei modelli maggiormente tradizionali e classici del marchio con fascette metallizzate e indicate per un look chic. In sconto con il 13%.

3)Havaianas Slim Floral Dots

Si tratta di un modello slip on sempre realizzato in gomma che dona un tocco vintage alla calzatura. Combina e mescola insieme sia la stampa floreale, ma anche i pois in una gamma di colori pastello molto trendy che creano un tipo di infradito delicato. Molto comode e antiscivolo con motivo a chiave greca sul cinturino. Sono sia di colore rosa che nero in offerta con il 3%.

Insieme alle infradito Havaianas si consigliano anche le ultime tendenze riguardo i sandali infradito per l’estate.