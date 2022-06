Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche e colleghe da oltre vent’anni. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Mediaset starebbe pensando ad un “progetto speciale” per le due ex letterine di Passaparola.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin: in arrivo un progetto speciale

Vent’anni fa, Ilary Blasi e Silvia Toffanin vestivano i panni di letterine del quiz show Passaparola. Erano agli esordi nel mondo dello spettacolo e non immaginavano minimamente di poter arrivare dove sono oggi. Ilary è una delle conduttrici di punta della prima serata di Canale 5, mentre Silvia è la regina del sabato e della domenica pomeriggio. Le due non sono solo colleghe, ma anche grandi amiche. Forse è proprio per questo che Mediaset sta pensando ad un “progetto speciale” tutto per loro.

Progetto speciale per Ilary e Silvia: di cosa si tratta?

Sul settimanale NuovoTv, si legge:

“Vent’anni dopo Passaparola, il mitico quiz dove ballavano, la Toffanin e Ilary, da letterine a regine di Canale 5 con un progetto segreto e speciale“.

Al momento, non sappiamo cosa abbiano in mente i vertici Mediaset per Blasi e Toffanin. Potrebbe essere un nuovo programma, ma allo stesso tempo si potrebbe trattare di uno spazio maggiore su Canale 5, che le due gestirebbero singolarmente.

Le parole di Silvia per Ilary

Qualche tempo fa, prima che Ilary iniziasse la sua avventura con il Grande Fratello Vip, Silvia le ha scritto una bellissima lettera. Nella missiva, che spiega alla perfezione il loro rapporto, si legge: