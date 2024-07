Il 17 marzo 2023 è uscita su Netflix la nuova serie televisiva spagnola “Hasta el cielo“, basata sull’omonimo film. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Hasta el cielo: la trama

Dopo il successo del film spagnolo del 2020 di genere thriller drammatico “Hasta el cielo“, diretto da Daniel Calparsolo, film che nel 2021 è entrato nella Top 10 di diversi Paesi del mondo, compresa l’Italia, Netflix ha deciso per una serie televisiva basata su questo film, anche per vincere la concorrenza delle altre piattaforme streaming, come ad esempio Amazon Prime Video e Disney+. Questa serie televisiva sarà ambientata in diverse città europee, come Parigi, Lisbona, Madrid e La Galizia, fino ad arrivare in Africa, per l’esattezza in Nigeria.

La serie televisiva “Hasta el cielo” sarà un vero e proprio sequel del film, infatti alla regia troviamo sempre il regista e sceneggiatore spagnolo Daniel Calparsolo, mentre il team creativo è guidato dallo sceneggiatore Jorge Guerricaechevarrìa.

“Hasta el cielo” riparte dal finale del celebre film, dove il protagonista era Angel, allora interpretato da Miguel Herràn, attore noto per essere stato uno dei protagonisti di due serie televisive che hanno riscontrato un enorme successo, “La casa di carta” ed “Elite“. Nella serie televisiva “Hasta el cielo” la protagonista è invece la moglie di Angel, Sole, la quale, una volta rimasta vedova, rifiuta la tutela del padre Rogelio, un pericoloso trafficante, e decide di andare avanti per la propria strada tentando di guadagnarsi la fiducia dei membri della banda del defunto marito, al fine di poter partecipare insieme a loro a nuovi colpi. In questa serie televisiva non mancano di certo le lotte tra bande di delinquenti e quelle con la polizia, ma Sole è più determinata che mai a raggiungere tutto ciò che si è prefissata.

Hasta el cielo: il cast

Nella serie televisiva “Hasta el cielo” non c’è più Miguel Herràn, l’attore protagonista del film nei panni di Angel. Il ruolo della protagonista, Sole, la moglie di Angel, è interpretata dall’attrice, ballerina e modella spagnola ventisettene Asia Ortega, nota al pubblico per la sua interpretazione di Florencia “Flor” Vilamyor nella serie televisiva “Les de l’hoquei” (Le ragazze dell’Hockey“) e per aver vestito i panni di Amalia Torres nella serie televisiva “La scuola dei misteri.” A fianco di Asia Ortega c’è l’attore Alvaro Rico, famoso per il ruolo di Polo nella serie televisiva spagnola Netflix “Elite“. Nel cast inoltre troviamo Fernando Cayo, altro volto noto per aver vestito i panni del colonnello Tamayo nella serie televisiva “La casa di carta“, Ajay Pedrosa, Jarfaiter, Richard Holmes, Alana La Hija, Patricia Vico e Dolar Selmouini.

Hasta el cielo: quando esce e dove vedere la serie tv

La serie televisiva “Hasta el cielo” è stato reso disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix da venerdì 17 marzo 2023. Per poter vedere questa serie televisiva è necessario avere l’abbonamento a Netflix, se ancora non lo avete tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere tra gli abbonamenti disponibili, da quello più economico a quello premium.