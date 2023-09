Hailey Bieber ci insegna come ottenere delle splendide sopracciglia fluffy: l’ultima tendenza sul panorama brow, ce lo riconferma proprio questa attrice, ormai sulla cresta dell’onda. Se siete curiose di sapere come sono fatte, come si ottengono e si conservano, non vi resta che leggere l’articolo fino in fondo!

Hailey Bieber e le sue sopracciglia fluffy di super tendenza

L’attrice protagonista del live-action La Sirenetta, uscito nelle sale a maggio, e presto disponibile anche su Disney Plus, ci ispira con i suoi tratti marcati ed esotici, e ci insegna come indossare, e a conservare al meglio, le sopracciglia effetto piuma!

Bellissime e di super tendenza, le sopracciglia effetto piuma sono state create e proposte, per la prima volta, dalla regina del brow style: stiamo parlando di Anastasia Soare, fondatrice del celebre brand per il make up e la cura delle sopracciglia Anastasia Beverly Hills, in vendita su Sepohora.it o anche in tutti gli store Sephora sparsi per l’Italia.

Che cosa ci consiglia, dunque, questa brow guru, per ottenere delle sopracciglia piuma perfette?

” Bastano pochi e selezionati prodotti: partire dal punto più alto delle sopracciglia e applicare la matita seguendo la direzione di crescita del pelo, andando così a riempire le zone più vuote. Una volta fatto, basta pettinare e sfumare il tutto con il pennellino posto all’altra estremità della matita. Per un risultato delicato e discreto.”

Per quanto riguarda la forma, dunque, nulla da dire: sembrerebbe un look facile da ottenere, complice la lunghezza delle sopracciglia. Ma per mantenere l’effetto? Sicuramente, molto consigliata, è la cera per sopracciglia: sembrerebbe anzi, che un prodotto ceroso e fissante sia fondamentale per ottenere l’effetto laminazione, con sopracciglia super lunghe e pettinate in alto, per molto tempo.

@realcamilasoledad Fluffy Eyebrows like the queen @Hailey Bieber 🫶🏽 for my look i used: Dipbrow Pomade – Taupe & Brow Freeze Styling Wax 🥰 what do you use for your brows? #eyebrowtutorial #eyebrowsonfleek #haileybieber @ABH Cosmetics ♬ greedy tate mcrae unreleased – babytatie1

Sopracciglia fluffy: a chi sta bene l’effetto piuma?

A chi stanno meglio le hairbrow effetto fluffy? Come ci insegna la bellissima Hailey Bieber, questo look è perfetto per tutte le amanti della laminazione sopracciglia: dona espressività al volto, e una freschezza che ci aiuta a sentirci sempre giovani. L’ideale per le ragazze di 20 e 30 anni, da sperimentare anche a 40, se non si lavora in contesti troppo rigidi e formali.

Ma quale potrebbe essere il make up perfetto, per coloro che scelgono di indossare le sopracciglia piuma? Sicuramente, i look acqua e sapone sono quelli che più si addicono. Infatti, con uno stile del genere, le sopracciglia si trasformano in vere e proprie protagoniste di un volto. Sì, quindi, ad ombretti nude e marroni, per delineare le palpebre, accompagnati da abbondante mascara nero.

Per le labbra? Prediligere i gloss, specie per le giovanissime, sembra una mossa davvero vincente: mascara e lucidalabbra, infatti, se abbinati a delle sopracciglia tanto importanti, creano un make up look completo, veloce e naturale. Ma al tempo stesso, anche di sicuro effetto.

Le amanti del rossetto rosso, invece, potranno sceglierlo a patto di non caricare gli occhi: per non appesantire lo sguardo, meglio scegliere una matita kajal sottile, per delineare solo la rima inferiore, lasciando nuda la palpebra. Ciò renderà labbra e sopracciglia, protagoniste indiscusse del look!

Indossare le sopracciglia fluffy con naturalezza, dunque, è possibile: tutto sta anche alla personalità di chi le sfoggia. Un bel sorriso ed un atteggiamento positivo, illumineranno qualunque volto, rendendo questo look ancor più di tendenza!