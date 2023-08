Rossetto e segni zodiacali: ad ogni segno il suo, e il tuo qual è? Se volete conoscere di più il vostro segno zodiacale, e magari abbinare ad una mini descrizione anche un buon consiglio make-up, per iniziare a brillare come le stelle consigliano, allora questo è l’articolo perfetto per voi! Conosciamo insieme, dunque, la visione di bellezza dell’astrologia, e quale colore sta bene a ciascun segno!

Ad ogni segno zodiacale il suo rossetto: scopri il potere del make-up basato sui segni zodiacali

La bellezza, si sa, è soggettiva: però, quando ci sentiamo belli, davvero bene nella nostra pelle, possiamo risplendere di una nuova luce. Dunque, non è solo una questione di bellezza, ma anche d’interiorità: quando ci sentiamo bene, allora stiamo davvero bene. E se vi dicessimo che anche il make-up può servirsi dei consigli delle stelle, per aiutarci a brillare? Per ogni profilo astrologico, in effetti, si può consigliare un rossetto, che per nuance, texture e tenuta sarà unico. E allora, vediamo insieme, segno per segno, quale sarà il rossetto perfetto per tutti i segni zodiacali!

Segni di fuoco: colore e passione

I segni dominati dall’elemento del Fuoco sono vitali, energici, passionali: per questo, sicuramente, le stelle non possono che consigliare colori vibranti e pieni, che faranno accendere l’incarnato in ogni stagione, e soprattutto che potranno rappresentare al meglio i profili astrologici di questi segni. Vediamoli, allora, più nei dettagli.

Ariete: Il colore perfetto per l’Ariete, da sempre, è il rosso. Quindi, nell’abbigliamento come nel rossetto, il consiglio è di puntare sul classico rosso, dai toni brillanti. Si potrà optare per un rosso freddo, se si ha una carnagione scura, più aranciato e caldo, se si è di incarnato chiaro e delicato.

Leone: Per il re dello zodiaco, non si può sbagliare. Serve una tonalità forte e vibrante di passione, che non lasci dubbi sulla sua maestosità. Le stelle consigliano il fucsia, o il ciclamino, sfumature da scegliere in una texture matt, per rendere le labbra vellutate e piene.

Sagittario: Un altro segno di fuoco, passionale, grande amante dei viaggi e delle avventure. Per i nati sotto questo segno, le stelle consigliano di optare per un rosso mattone, per un ruggine o un color cannella. Tutti colori che risalteranno i lineamenti, ma che avranno anche un po' di vibes esotiche, etniche. Che sia il rossetto giusto per i viaggiatori? Ne siamo certi!

Segni di terra: ritorno alla natura

I segni di Terra sono ancorati al loro elemento, e per questo, anche nel make-up, prediligono i colori neutri, che richiamino la natura d’autunno e di primavera. Vediamo quindi degli esempi.

Toro: Il marrone, l’ocra, e anche il rosso vino, sono i colori di rossetto perfetti per questo segno, in autunno. In primavera, le labbra del Toro si vestono invece di rosa indiano e di lipstick opachi dal rosa saturo.

Vergine: Elegante, ma anche grande amante della semplicità, il segno della Vergine apprezza il nude look, nei toni naturali del beige ma anche del rosa pallido, come il colore dei boccioli di rosa. Meglio, per la texture, scegliere un prodotto cremoso ed idratante, per labbra piene e perfette tutto il giorno.

Capricorno: Il segno del Capricorno è pratico e concreto, attento sul lavoro e carrierista. Per questo, il consiglio perfetto è optare per una tinta nude, rosa o beige, con una matita contornolabbra abbinata, meglio se leggermente più scura.

Segni d’acqua: riflessi glossy glossy

Proprio come il loro elemento, i segni d’Acqua propendono per una texture cremosa, glossy e brillante, effetto specchio.

Cancro: Perfetto sarà un lucidalabbra rosa conchiglia, ma anche trasparente, per un effetto acqua di mare garantito.

Pesci: romantici e dolci, i Pesci amano vestire le labbra con colori neutri e delicati, mai troppo forti. Perfette le tinte madreperlate o i gloss: si può così dare più importanza allo sguardo, puntando su matite e mascara colorati.

Scorpione: Misterioso, a tratti cupo, a volte seduttivo. Lo Scorpione è il vero enigma dello zodiaco. Per questo, delle labbra dell’effetto olografico, tridimensionale ed elegante, sembrano perfette. Meglio puntare su colori come il corallo, il rosa conchiglia, il madreperla.

Segni d’aria: eleganza e creatività

Sono i veri artisti e sognatori dello zodiaco: per questo, possono permettersi di vestire le labbra di colori accesi come di tinte più delicate, a seconda delle occasioni e del make-up.

Gemelli: Socievoli, aperti e amanti dei viaggi. I Gemelli non passano mai inosservati in un gruppo, e difficilmente vogliono trasmettere sobrietà. Per questo, i colori giusti variano, dal rosso porpora al fucsia intenso, e si consiglia sempre di curare molto le labbra… per baciare, mangiare e parlare da star!

Bilancia: La Bilancia incarna eleganza e femminilità. Per questo, il rosa antico e tutte le sfumature che ad esso si avvicinano, sembrano perfette per i nati nel segno. Ma se si vuole stupire, si potrà anche osare con il classico rosso, rigorosamente cremoso o matt, per non sbagliare mai un look.

Acquario: Il segno più estroso e pazzo dello zodiaco. Cosa si può consigliare ai nati Acquario, di più particolare di un rossetto shock? Puntate dunque sul viola vibrante, sul bordeaux e se siete in vena, sul blu!

Buon divertimento e buon lipstick look a tutti!