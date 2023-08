Gonne plissettate: quali indossare per look eleganti

Le gonne plissettate si trovano nei modelli lunghi con vari colori, a fantasia, in modo da indossarle per qualsiasi occasione.

Le gonne sono a sempre un capo di abbigliamento molto amato e apprezzato. A prescindere dalla loro lunghezza, permettono di creare ottimi look. Tra i vari modelli imperdibili, vi sono le gonne plissettate che sono particolarmente in voga quest’anno per la loro versatilità. Vediamo quale indossare tra i tanti modelli.

Gonne plissettate

Si chiama in questo modo per via del plissé, un tessuto che riesce ad adattarsi molto bene al corpo.

Il tessuto plissettato ha origini molto antiche dal momento che è stato introdotto nel mondo della moda intorno agli inizi del Novecento grazie a un artista di origine spagnola. Sono state anche tantissime le dive ad innamorarsi di questo tessuto per come si presenta e per essere molto elegante.

Sono un tipo di indumento particolarmente indicato, non solo durante la stagione estiva, ma anche tutto l’anno, in generale. Le gonne plissettate si rivelano un modello di tendenza e un must have da indossare in ogni momento e occasione. Ovviamente dipende molto dal modello scelto poiché solo in questo modo è possibile realizzare dei look eleganti e ricercati.

Sono indumenti e capi di abbigliamento ritenuti particolarmente versatili anche perché è possibile indossarle con qualsiasi calzatura: dai tacchi per look eleganti e alla moda, ma anche con le sneakers in caso di uno stile maggiormente sportivo e meno formale. Non è soltanto elegante, ma anche molto femminile, oltre a essere un classico senza tempo.

Le gonne plissettate si distinguono per essere realizzate in tessuti che sono semplici, ma anche innovativi al tempo stesso in modo da dare un tocco diverso al proprio outfit. A prescindere dal fisico, è un tipo di gonna che dona ogni figura.

Gonne plissettate: i modelli

Che siano lunghe, corte oppure medie, le gonne plissettate sono sicuramente un must e un capo da avere nell’armadio, non solo per la stagione estiva, ma anche per il resto dell’anno. Le gonne lunghe si confermano un vero e proprio must, anche perché risultano essere particolarmente versatili così come le longuette o le midi che richiamano uno stile vintage.

Tra i vari modelli, quelle corte sono molto ambite e amate proprio perché ricordano un po’ lo stile college, quindi indicate soprattutto per le ragazze giovani. Il modello skort, quindi gonna corta a palloncino, sta davvero spopolando per quanto riguarda questa tipologia ed è in cima alla lista delle influencer e delle amanti della moda.

Le gonne plissettate lunghe sono quelle maggiormente amate e desiderate anche perché risultano molto strette e fitte. Si trovano poi modelli con elastico in vita che risultano essere molto semplici da indossare, oltre al fatto che riescono ad adattarsi e abbinarsi molto bene con un paio di scarpe come le sneakers.

I modelli maggiormente ricercati dalle consumatrici online, magari sul noto e-commerce di Amazon, riguardano le gonne in tulle, il cui tessuto ricorda molto il costume delle ballerine di danza classica. Sono adatte sia per una cerimonia che una occasione speciale. Coloro che vogliono osare possono puntare s fantasie vivaci e colorate nelle tonalità sgargianti del magenta, per esempio.

Gonne plissettate: offerte Amazon

Un capo di abbigliamento molto in voga da ordinare su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano varie caratteristiche del prodotto. Qui abbiamo stilato una classifica delle migliori gonne plissettate da indossare scelte tra varie fantasie e colori.

1)Cotclo gonna lunga in rete

Un modello di gonna plissettata in tulle, come vuole la tendenza, con elastico in vita. In poliestere e chiffon, quindi con un tessuto morbido, traspirante che non si piega. Adatta a ogni stagione. Garantisce un ottimo comfort in modo da farsi sentire a proprio agio. Si indossa sia per il giorno che la sera, ma anche sulla spiaggia. Disponibile nei colori viola e albicocca.

2)Lulupi gonne lunga maxi pieghe

Una gonna dallo stile vintage e svasata, oltre a essere molto avvolgente. Lulupi è una etichetta di moda che fa al caso vostro in quanto indice di qualità e di buona fattura dei capi di abbigliamento. Un modello lungo che arriva quasi fino ai piedi. Indicata per ogni stagione e disponibile nei colori rosa, blu, rosso e nero.

3)Camilife gonna plissettata

Una maxi gonna indicata per la stagione primaverile, estiva, ma anche autunnale realizzata in chiffon. Il rivestimento è liscio e delicato senza deformarsi. In poliestere e spandex con chiusura a coulisse. Disponibile in vari colori: nero elegante, rosa delicato, blu navy, ecc. Molto elegante e confortevole, indicata per ogni giorno.

