Vacanze estive a Scena, Merano e dintorni: relax, attività outdoor e cultura

Scena (Schenna in lingua tedesca), a pochi chilometri da Merano, è meta ideale per chi desidera combinare il relax alpino con la vivacità culturale e le tante attività all’aria aperta offerte dal Meranerland.

Immersa nel verde e affacciata sulla conca meranese, Scena è una scelta perfetta per una vacanza estiva all’insegna del benessere, delle escursioni e della scoperta del territorio. Grazie alla sua posizione privilegiata, permette di raggiungere facilmente Merano e numerosi altri luoghi d’interesse nei dintorni come Tirolo, Lagundo, Parcines, Marlengo, Prissiano e Avelengo.

Soggiornare a Scena: comfort e ospitalità a pochi passi da Merano

La scelta dell’alloggio giusto è il primo passo per vivere una vacanza senza pensieri. Chi desidera unire la tranquillità del paesaggio montano alla possibilità di raggiungere velocemente la città termale può optare per un hotel a Scena a pochi minuti da Merano, soluzione ideale per chi cerca comodità, vista panoramica e un’ampia gamma di servizi.

Tra le strutture più apprezzate si distinguono gli Schenna Hotels, in particolare l’Eschenlohe e l’Alpin, due eleganti hotel immersi nella quiete del paesaggio alpino. Entrambi garantiscono un soggiorno curato nei dettagli, adatto sia a coppie che a famiglie.

Escursioni, cultura e manifestazioni estive

L’estate a Scena e Merano è sinonimo di movimento e cultura. Le opportunità per chi ama camminare o pedalare sono numerose: dai percorsi adatti a famiglie nei pressi di Scena fino agli itinerari più impegnativi verso l’altopiano del Monte Hirzer o lungo le rogge (Waalwege), antichi sentieri irrigui che attraversano paesaggi di grande fascino. Gli amanti della bici e della mountain bike possono esplorare la rete di tracciati panoramici che salgono verso le malghe o costeggiano il fiume Passirio.

Sul piano culturale, Merano offre appuntamenti. Uno degli eventi più attesi è il Südtirol Festival Merano/Meran, che dal 16 agosto propone concerti di musica classica con artisti internazionali. Chi predilige mete più rilassanti può visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff, dove oltre 80 ambienti botanici raccontano la biodiversità mondiale in un contesto curato e sorprendente. A Scena, le serate estive vengono animate da mercatini serali, musica dal vivo e degustazioni tipiche organizzate nel centro del paese e nella piazza Raiffeisen.

Scena come base per gite giornaliere

Scena è anche un ottimo punto di partenza per esplorare altre località del territorio altoatesino. In circa 40 minuti d’auto, traffico permettendo, si raggiunge Bolzano, città vivace con un centro storico ricco di palazzi gotici, portici e caffè storici, perfetta per un pomeriggio di shopping o una visita culturale.

Più distante, ma meritevole di una visita, si trova Glorenza, il borgo fortificato più piccolo d’Italia, incorniciato da mura perfettamente conservate.

Per chi ama la natura, una meta interessante è il lago di Caldaro, dove si può fare il bagno, praticare sport acquatici o rilassarsi tra vigneti e sentieri panoramici. Anche una giornata in Val Passiria, lungo la strada panoramica che da Merano conduce a San Leonardo e oltre, regala scorci spettacolari e un’atmosfera autentica, lontana dal turismo di massa.

Una vacanza tra benessere e scoperta

Trascorrere l’estate a Scena significa scegliere una vacanza dove giornate attive si alternano a momenti di relax tra natura, cultura e buona cucina. La vicinanza con Merano consente di vivere il meglio di due mondi: il fascino alpino di un borgo tranquillo e la vivacità urbana di una cittadina ricca di proposte. Che si tratti di escursioni tra le vette, visite ai giardini botanici o gite tra i borghi storici, l’area di Scena e Merano ha tutto per rendere speciale una vacanza.