Le belle giornate e i primi caldi invitano a rinnovare il proprio armadio. Tra i capi immancabili della stagione estiva, vi sono le gonne lunghe a tubino che si trovano in vari modelli in base alle ultime tendenze del periodo, perfetti da indossare in ogni momento e occasione per sfoggiarli ovunque.

Gonne lunghe a tubino estive

Considerate un capo indispensabile della stagione estiva, le gonne lunghe a tubino sono adatte da indossare in questa occasione perché romantiche, femminile e comode. Si possono indossare in tantissime occasioni e abbinarle a sneaker, ballerine colorate o anche a sandali dai tacchi alti e vertiginosi. Sono a tubino perché cadono molto strette in vita.

Un capo simbolo di semplicità e sobrietà adatto per ogni occasione e fascia d’età.

Possono essere a vita alta o stretta, a balze o pieghe. Ognuna può scegliere il modello adatto da indossare anche in base all’occasione e alle vari esigenze. Sta bene a coloro che hanno un corpo particolarmente snello e con qualche accorgimento può variare in base al tipo di fisico.

Per chi non è molto alta le gonne lunghe plissettate o in georgette sono sicuramente il modello ideale da indossare da abbinare a qualche décolleté o anche sandalo per un look e stile maggiormente elegante e sofisticato.

Meglio in questo caso evitare i modelli a campana che non sono adatti in quanto accorciano la figura.

Dallo stile gipsy passando per le stampe micropois, sono tantissimi i modi di abbinarle per creare dei look perfetti per la stagione estiva. Si può abbinare di sera, di giorno, in ufficio, ma anche per andare a fare la spesa. Si può indossare sia con una camicia in seta morbida o con le ballerine oppure con una t-shirt attillata sui fianchi.

Gonne lunghe a tubino estive: trend

Le tendenze le propongono in tantissimi modi proprio per adattarle ai gusti e al look di ogni donna. La moda presenta modelli di gonne lunghe a tubino in stile anni Cinquanta, con lavorazioni a pieghe o plissé, a vita alta. Sono capi che conquistano per la loro raffinatezza con giochi in pizzo e floreali.

Inoltre, le gonne lunghe si accendono di colori e fantasie briose e vivaci, in linea con la stagione estiva. Si trovano sia in stampe patchwork, ma anche con stampe floreali e in stile boho chic, oltre con dettagli in plissé o balze in modo da dare forma e rotondità ai glutei e a figure androgine. Ci sono anche modelli in denim che slanciano la figura.

Si possono scegliere in tessuti multicolori o a tinta unita che rispecchiano la stagione estiva, oppure con righe e stampe tie dye che sono in voga con il periodo. Le gonne monocolore sono molto lunghe, quasi alla caviglia e si addicono perfettamente, anche perché abbinabili con tutto: dalle t-shirt alle sneaker passando per le décolleté.

Le gonne lunghe in denim sono perfette da indossare in estate proprio perché leggere, alla moda e trendy per un aperitivo sulla spiaggia. Sono disponibili anche nelle versioni longuette da abbinare alla canotta semplice o a una maglietta con lo scollo a giro e la stampa multicolore.

Gonne lunghe a tubino estive: offerte

Un capo molto in voga e apprezzato di cui si trovano diverse promozioni e offerte da non perdere nel noto e-commerce di Amazon. Non appena si clicca l’immagine si visualizzano le caratteristiche dell’articolo. La seguente classica mostra i tre modelli migliori di gonne lunghe per l’estate che sono tra le più adatte con una breve descrizione dell’articolo.

1)Gonna lunga cerimonia donna

Un modello di gonna aderente lunga plissettata in tessuto leggero, liscio ed elastico adatta sia per la primavera che la stagione estiva. Presenta orlo a pieghe e vita alta. Si può indossare con tacchi alti per il tempo libero, le feste, ecc. Morbida ed elastica, disponibile nel colore rosa, azzurro e nero. Molto comoda e morbida. Casual e alla moda.

2)Sebowel gonna a tubino

Una gonna midi dalla vita alta, elasticizzata, realizzata in un modello molto aderente e stretto. Molto elegante in misto cotone e perfetta per andare al lavoro. In poliestere e spandex, va bene per le occasioni importanti e l’ufficio. Disponibile nei colori bianco, nero, blu, vino rosso, ecc.

3)BriskyM gonna longuette

Una gonna lunga a tubino con spacco sul retro e vita aderente molto morbida e delicata sulla pelle, oltre a essere confortevole e alla moda. Si addice molto bene al lavoro, al nightclub, lo shopping e anche le vacanze. Disponibile nei modelli bianco e nero.

