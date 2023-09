Gonna cargo: le tendenze autunnali

La gonna cargo lunga, corta o midi è uno dei tanti modelli da indossare in autunno e da sfoggiare in ogni occasione.

Con l’autunno appena giunto, ecco che cominciano a palesarsi le prime tendenze della stagione riguardo l’abbigliamento. Tra i vari capi di tendenza, prendendo ispirazione dai jeans, vi sono i modelli di gonna cargo, un capo molto apprezzato e desiderato anche perché versatile e adatto a ogni occasione. Scopriamo come indossarlo per l’autunno.

Gonna cargo

Un tipo di capo molto apprezzato sia dalle influencer, ma anche dai personaggi dello spettacolo che amano sfoggiare la gonna cargo in tanti modi e vari stili. Sono di ispirazione degli anni Novanta, ma sono tornate alla grande per questa stagione dettando legge e tendenze, come si è visto ultimamente sulle passerelle.

Un capo molto in voga durante gli anni Novanta e che ora, complice anche la stagione autunnale, sta nuovamente tornando popolare al punto che è considerato un must have del periodo, ma non solo. Un indumento che sarà presente anche per l’inverno considerando che è molto facile da abbinare e si adatta a vari stili.

Si contraddistingue, rispetto ad altri modelli di gonne, per essere un modello dal taglio molto largo, oltre che comodo e sportivo. La cosa particolare della gonna cargo è il fatto che abbia davvero tante tasche e zip che la rendono particolare. Un modello indicato anche per l’ufficio o per il quotidiano, ma si indossa in altre occasioni e momenti.

Come si intuisce dal nome prende l’ispirazione dai pantaloni cargo, nati in ambito militare. Una gonna del genere che sia con taglio largo o in vita bassa oppure media può avere una lunghezza sopra o sotto il ginocchio. le tasche possono essere sia laterali, ma anche anteriori o posteriori con anche la presenza di bottoni.

Gonna cargo: modelli

In commercio si trovano tantissimi modelli di gonna cargo realizzati in tessuti quali il cotone, il lino e il poliestere. Sono diversi anche i colori che permettono di indossarla in autunno: si va dal verde militare al nero al beige passando anche per il color panna o crema. Le tendenze propongono anche colori accesi o fantasie optical.

Ogni modello e tipologia è in grado di adattarsi a ogni curva del corpo per essere poi indicato per le varie esigenze. Si tratta poi di un modello che è adatto per un look comodo e sportivo al tempo stesso. Tra i vari tipi di modelli, la gonna carta con una lunghezza sopra il ginocchio e adatta in quanto è in linea con vari fisici per creare look eleganti.

La gonna cargo si presenta poi lunga di poco sotto il ginocchio e adatta per look eleganti e alla moda. A vita alta risulta fasciante in vita e va bene per un fisico a clessidra. I modelli oversize vanno bene abbinate a un crop top oppure a un blazer per un look sportivo e casual, fino ai modelli in pelle o con cintura per un outfit più accattivante.

Sono declinate in varie versioni come propongono gli stilisti e designer di moda come Blumarine nel modello midi o simil pelle. Le palette e tonalità neutre si alternano a sfumature intense e particolarmente accese per look audaci. Si trovano anche in fantasia militare come i pantaloni cargo o lunga fino ai piedi con lacci in vita per regolarla.

Gonna cargo: offerte Amazon

Per ordinare un indumento del genere il sito di Amazon è il più indicato con varie proposte da non perdere dove è sufficiente cliccare l’immagine per visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica mostra le tre tipologie di gonna cargo tra le più leggere e comode da indossare con una descrizione di ogni modello adatto a ogni corporatura.

1)Qiribati gonna da donna

Un modello di gonna cargo in stile militare lunga fino ai piedi in tessuto fresco e morbido, traspirante. Di alta qualità, leggera e resistente. Alla moda con tasche e bottone. Da abbinare in tantissimi modi: dalle giacche ai top passando per bluse o le camicie.

2)Siyova gonna cargo lunga

In poliestere, in tessuto leggero, durevole e di qualità, quindi resistente. Un modello a tinta unita lungo con coulisse in vita e con tante tasche come è nello stile delle gonne cargo. Ha una chiusura annodata. Traspirante e facile da abbinare. Disponibile nei colori bianco, beige, nero e verde.

3)Vivicolor gonna cargo

Molto ampia con coulisse in vita, multitasche e spacco laterale. In poliestere, da abbinare con magliette, camicette e bluse, ecc. Adatta per un abbigliamento per tutti i giorni. Grigia, nero, bianco sono i colori tra cui scegliere.

Insieme alla gonna cargo, anche i tanti modelli in pelle per arricchire il proprio look.

