La gonna di pelle è uno di quei capi che nel guardaroba di una donna non può mancare. All’apparenza non si direbbe, ma questo tipo di indumento è molto versatile e ci permette di giocare con i look, dando un ricercatissimo tocco di personalità.

Da uno stile decisamente rock a un più chic, ecco come indossare la gonna di pelle per essere sempre alla moda e mai banali.

Come indossare la gonna di pelle

Se abbinata nel modo corretto, la gonna di pelle può sorprendere. Ne sanno qualcosa le più note influencer del mondo della moda che hanno provato ad accostarla ai look più disparati per dare a questo capo l’attenzione che merita.

Total look molto rock

Quando si tratta di questo tipo di capo, impossibile non sperimentare un total look, super rock. Da provare abbinata ad una T-shirt, magari della vostra band preferita, biker come capospalla e un paio di Dr.

Martens dello stesso colore dell’outfit o di un colore di contrasto se si vuole apparire più ribelli. E se fa freddo? Una morbida eco-pelliccia con taglio a gilet risolverà il problema. Un look che non vi farà sicuramente passare inosservate! L’influencer ed esperta di stile Eleonora Petrella ci ispira, aggiungendo al look anche un berretto con visiera ultra moderno e un paio di orecchini vistosi.

Con la blusa per un look senza tempo

Un look inaspettatamente chic è quello formato da una gonna di pelle e una blusa. L’influencer Giulia Valentina in questo caso ne propone una lunga a vita alta e con spacco che segue sinuosamente le forme del corpo, abbinata ad una blusa bianca in contrasto. A completare il l’outfit per renderlo super femminile e dal fascino senza tempo, un paio di occhiali da sole con taglio ad occhi di gatto. Per quanto riguarda la blusa però, ovviamente potrete scegliere il modello che più vi piace, tra tinte unite oppure stampe.

Non solo nero

La classica gonna di pelle è quella nera, ma la gamma di colori in cui la propongono diversi brand è pressoché infinita. Se avete un animo rock ma vi piace sperimentare, magari giocando con l’armocromia, non vi resta che creare un look totalmente personalizzato con la gonna del vostro colore preferito! L’influencer Paola Turani, per esempio, ne ha scelto una verde intenso, da abbinare ad una blusa elegantissima del medesimo colore.

Trendy con un teddy fluo

Per chi vuole essere sempre trendy, il contrasto con un teddy dai colori fluo e una gonna di pelle è assolutamente da provare. L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ne propone un esempio con il capospalla color azzurro abbinato ad una gonna a vita alta ed arricciata, in pelle semi-lucida. Per completare l’outfit all’insegna della moda, un paio di collant con stampe a cuoricino.

Consigli di stile

Non abbiate paura di osare. Con la gonna di pelle ci si può davvero sbizzarrire accostando non solo stili, ma anche volumi diversi. Per esempio, un look da provare assolutamente è quello che la vede abbinata ad un maxi maglione, più stretto in vita, per risaltarla. Come fare? Semplice, basterà agganciare una cintura finissima sul maglione all’altezza del punto vita, per poi “gonfiarlo” tirando su l’orlo.

Un abbinamento molto interessante è anche quello che vede la gonna di pelle insieme ad un blazer. Dal taglio classico ma anche più sciancrato, dalla tinta unita alla fantasia e anche in pelle! Con un abbinamento di questo tipo c’è davvero l’imbarazzo della scelta e il risultato sarà sempre molto chic.