Che cos’è il girlfriend effect che sta spopolando sul social di TikTok? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Girlfriend effect, il glow up garantito del trend TikTok

Sul popolare social di TikTok è divenuto virale un nuovo trend, ovvero il Girlfriend effect. Di cosa si tratta? In pratica gli utenti, in particolare della generazione Z, mostrano i “prima e dopo” dei propri ragazzi e il risultato è davvero sorprendente in positivo. Con prima si intendono gli anni precedenti alla loro relazione, con dopo invece il cambiamento che hanno avuto dall’inizio della storia d’amore. I ragazzi appaiono migliorati non solo nell’aspetto, ma anche in stile, attitudine e sicurezza, il cosiddetto glow-up. In poche parole l’influenza delle fidanzate avrebbe portato i rispettivi compagni a migliorare in tanti aspetti, a diventare in un certo senso la migliore versione di se stessi. È bello quindi pensare a come una relazione sana possa influenzare positivamente, tanto da migliorare così tanti aspetti della vita e dell’aspetto dell’altro. Ovviamente è sempre fondamentale mantenere la propria individualità, i propri gusti e il proprio stile, però se la persona con cui stiamo ci sprona a prenderci più cura di noi stessi e ci fa sentire più sicuri ben venga.

Celebrities e girlfriend effect

Come abbiamo appena visto, su TikTok sta spopolando il girlfriend effect, il cui hashtag ha già più di 58milioni di visualizzazioni. Una tiktoker ha così commentato il girlfriend effect: “il girlfriend effect è una cosa reale, è fondamentale quando un ragazzo si mette con una ragazza e lei riesce a farlo brillare e sembrare 100 volte meglio.” Il girlfriend effect riguarda anche le celebrities, basta pensare ad esempio all’attore statunitense Ben Affleck che, nonostante sia sempre stato molto affascinante, da quando è tornato con Jennifer Lopez sembra proprio risplendere ancora di più. Uno degli attori che è cambiato più di tutti e senza dubbio Tom Holland, dove l’influenza della bella Zendaya si vede, e anche tanto. Insomma di esempi, nel mondo delle caleb, se ne possono fare davvero tanti. In tanti casi può anche essere il contrario, ovvero il boyfriend effect. Come detto in precedenza ognuno di noi è unico nella propria individualità, e nessuno ha il diritto di cambiare a suo piacimento un’altra persona. Il girlfriend effect va quindi preso nel modo giusto e sano, aiutare il proprio fidanzato a brillare ancora di più, senza però farlo sentire una sorta di burattino nelle nostre mani. Su TikTok infatti ci sono stati anche dei commenti polemici su questo nuovo trend, queste le parole di un utente: “nei video dove le ragazze mostrano il glow up dovuto al girlfriend effect mi sembra che i fidanzati si trasformino in manichini di Zara”. Nonostante le critiche ci sono stati anche molti ragazzi che hanno mostrato il loro prima e dopo ringraziando l’attuale fidanzata per il glow up.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Bob Dylan Core: su TikTok il nuovo trend della giacca leggera

Threads, la nuova app di Meta: cos’è e come funziona