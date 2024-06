“Sotto il sole della Toscana” è un film del 2003 di Audrey Wells. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su cast, trama e su dove è stato girato.

Sotto il sole della Toscana: trama, cast, dove è stato girato

“Sotto il sole della Toscana” è una film di 21 anni fa ma assolutamente da vedere almeno una volta nella vita. Non solo per la storia raccontata, ma anche per le splendide location, tutti in Italia. Il film è stato scritto e girato da Audrey Wells ed è basato sul romanzo omonimo di Frances Mayers. Come detto poc’anzi, il film è stato girato nel nostro Paese, precisamente in Toscana. Principalmente la pellicola è stata girata nell’antica cittadina di Cortona, in provincia di Arezzo. Ma tra le location toscane ci sono anche Montepulciano e i suoi dintorni. Alcune scene sono state girate anche a Roma e Positano. Ma, di cosa parla questo film? Frances è una scrittrice di San Francisco, in crisi dopo la fine del suo matrimonio. La sua amica Patti le regala 10 giorni di vacanza in Toscana, al fine di farla stare meglio. In Italia Frances decide però di cambiare vita, e compra una antica villa. Durante i vari spostamenti per trovare i materiali per ridare splendore alla villa, incontra Marcello, che la porta con sé a Positano. Tra loro scoppia la passione ma a un certo punto Frances sente di dover tornare alla villa. A interpretare Frances troviamo l’attrice statunitense Diane Lane, che nel corso della sua carriera ha ricevuto una candidatura per i Premi Oscar. Tanti i film nei quali l’abbiamo vista recitare, come per esempio: “All’improvviso uno sconosciuto”, “Il mio cane Skip”, “La tempesta perfetta”, “L’amore infedele – Unfaithful”, “Nella rete del serial killer”, “Parigi può attendere” e “Serenity – L’isola dell’inganno”. A vestire i panni di Marcello troviamo l’attore Raoul Bova, uno degli attori italiani più amati. Nel corso della sua carriera lo abbiamo visto recitare in numerosi film e serie tv, quali per esempio “Scusa ma ti chiamo amore”, “Scusa ma ti voglio sposare”, “Immaturi”, “Buongiorno papà”, “Indovina chi viene a Natale?”, Tutte le strade portano a Roma”, “Ultimo”, “Come un delfino”, “Buongiorno Mamma!” e “Giustizia per tutti”. Nei panni invece dell’amica di Frances, Patti, troviamo l’attrice canadese Sandra Oh, nota al pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo di Cristina Yang nella serie tv “Grey’s Anatomy”. Nel cast del film troviamo anche Vincent Riotta, Lindsay Duncan e Pawel Szajda.

Sotto il sole della Toscana: come finisce il film

Come abbiamo appena visto, “Sotto il sole della Toscana” è un film del 2003 con Raoul Bova e Diane Lane. Ma, come finisce? Frances alla fine decide di tornare a Positano da Marcello, per scoprire che lui l’ha già dimenticata ed è andato avanti con la sua vita. Il film quindi pone l’attenzione sulla fugacità delle passioni e di come il tempo può cambiare ogni cosa.

