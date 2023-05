Flavio Insinna è pronto a dire addio all’Eredità, trasmissione che conduce ormai da diversi anni. Alcuni pensano si tratti solo di voci di corridoio, ma in realtà i cambiamenti alla Rai sembrano diventare sempre più concreti.

Flavio Insinna dice addio all’Eredità: chi sarà il nuovo conduttore del programma?

Da tempo si parla molto del futuro televisivo e professionale di Flavio Insinna, uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico. Secondo molte persone il conduttore sarebbe pronte per dire addio all’Eredità, trasmissione che conduce da diversi anni con grande successo. Secondo altri, invece, si tratta solo di alcune indiscrezioni e voci di corridoio. Quale sarà la verità? Sicuramente per i fan del programma televisivo, soprattutto i più affezionati, sarà davvero difficile abituarsi al cambiamento, perché in molti amavano Flavio Insinna al timone di questa trasmissione. Era da diverso tempo che si parlava della possibilità che Flavio Insinna abbandonasse il programma. Diversi mesi fa si è ipotizzato che potesse essere rimpiazzato da Pino Insegno, per via dell’amicizia di quest’ultimo con Giorgia Meloni. Per il momento si tratta solo di rumors, che non sono mai stati confermati, ma in Rai si inizia già a percepire una forte aria di cambiamento.

Il cambio di conduzione dell’Eredità dovrebbe avvenire dal primo gennaio del nuovo anno. Dal 2024 Flavio Insinna non sarà più al timone della trasmissione televisiva, almeno secondo tutte le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore. Molti, comunque, suggeriscono che questo non sia un addio ufficiale. Il conduttore, infatti, complici gli ottimi ascolti che ha sempre ottenuto, verrà sicuramente valutato per altre offerte e proposte. Alcuni sono convinti che Flavio Insinna tornerà presto alle sue amate fiction, nel ruolo di attore, abbandonando momentaneamente il ruolo da conduttore. Non è comunque escluso che possa anche condurre uno show tutto suo in prima serata su Rai Uno.

Flavio Insinna dice addio all’Eredità: il nuovo conduttore e i cambiamenti Rai

Il cambio di conduzione dell’Eredità non sarebbe una scelta televisiva, ma più che altro politica. Anche in questo caso per il momento si tratta solo di indiscrezioni e illazioni. Non è ancora chiaro chi andrà a sostituire Flavio Insinna nel suo studio, ma il nome di Pino Insegno, fatto più volte, sembra non essere in realtà in lizza per il ruolo. Non resta che attendere delle conferme ufficiali. I cambiamenti in Rai sono davvero tanti. L’emittente di Stato sta rivoluzionando i suoi palinsesti per la stagione 2023-2024. Il vicedirettore del Daytime, Adriano De Maio, è stato intervistato da Fanpage e ha parlato del futuro della televisione. Diversi volti noti del piccolo schermo stanno decidendo di abbandonare la rete per nuovi progetti. Uno di questi è Fabio Fazio che, insieme a Luciana Littizzetto, lascerà la Rai per trasferirsi in Discovery+. Anche Carlo Fuortes, Amministratore Delegato della Rai, ha recentemente dato le sue dimissioni, per poi essere rapidamente sostituito da Roberto Sergio. I cambiamenti all’interno della Rai sono davvero tantissimi, ma ci vogliono ancora un po’ di conferme.