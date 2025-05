Un nuovo inizio per Genny Urtis

Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico dei vip e personaggio televisivo, ha recentemente rivelato la sua trasformazione in Genny, una nuova identità che rappresenta il suo percorso di transizione. In un’intervista esclusiva, Genny ha condiviso la sua esperienza dopo aver deciso di sottoporsi a un intervento di mastoplastica, esprimendo il desiderio di avere un décolleté che rispecchiasse la sua nuova vita.

“Ho voluto la terza”, confessa Genny, sottolineando che la scelta non è stata dettata dalla voglia di apparire provocante, ma piuttosto dalla necessità di sentirsi a proprio agio in un ambiente che frequenta, soprattutto a Milano. La sua decisione di non esagerare con le misure è un chiaro segno di come Genny stia cercando un equilibrio tra la sua nuova immagine e la sua personalità.

Il percorso di transizione e le sfide personali

Genny, 47 anni, ha iniziato il suo percorso di transizione solo due o tre anni fa, un viaggio che è stato lungo e complesso. “Certe decisioni richiedono tanto tempo per maturare dentro”, spiega, evidenziando le difficoltà che ha affrontato nel condividere la sua identità con gli altri. La sua esperienza è stata accompagnata da una terapia che l’ha aiutata a comprendere meglio se stessa e le sue emozioni.

Nonostante le sfide, Genny ha trovato supporto in alcune persone, mentre altre, incluso l’ultimo fidanzato, hanno scelto di allontanarsi. La sua famiglia ha avuto reazioni miste: mentre sua madre l’ha sempre sostenuta, il padre ha faticato ad accettare la sua nuova identità. “Quando vede i ragazzi che mi guardano si imbarazza”, racconta Genny, rivelando quanto sia delicata la situazione in famiglia.

Un futuro da costruire

Genny non è ancora sicura se completerà la sua transizione di genere, ma è determinata a prendersi il tempo necessario per affrontare ogni decisione. “Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto”, ammette, dimostrando una consapevolezza profonda delle proprie emozioni e dei propri limiti.

La sua storia è un esempio di coraggio e resilienza, un viaggio che continua a evolversi. Genny ha già raggiunto traguardi significativi, come l’apertura di cliniche e la partecipazione a programmi televisivi, ma il suo obiettivo principale rimane quello di vivere autenticamente e in armonia con se stessa. La sua esperienza è un invito a riflettere sull’importanza dell’accettazione e del supporto in un percorso così personale e delicato.