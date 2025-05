Un uomo oltre la celebrità

Raz Degan, noto per la sua carriera nel mondo della moda e del cinema, ha recentemente rivelato un lato inedito di sé durante la sua partecipazione al talk show Belve. In un’intervista condotta da Francesca Fagnani, l’attore ha parlato senza filtri della sua vita, delle sue scelte e del suo percorso spirituale. Degan ha sempre avuto un approccio diretto e sincero, e questa volta non è stato da meno, affrontando temi delicati come l’amore, il successo e la ricerca di verità.

Amori e relazioni significative

Uno dei momenti più toccanti dell’intervista è stato il riferimento alla sua lunga relazione con Paola Barale. Raz ha chiarito che, nonostante la loro separazione, il legame che hanno condiviso è stato profondo e significativo. “Se siamo stati insieme così tanto vuol dire che c’era qualcosa di più profondo di un tradimento”, ha affermato, rispondendo ai pettegolezzi che hanno circondato la loro storia. Questo commento mette in luce la sua visione delle relazioni, basata su valori di autenticità e rispetto reciproco.

La ricerca di sé e la spiritualità

Oggi, Raz Degan si definisce un “viaggiatore spirituale”. Ha abbracciato pratiche come il brahmacharya, che descrive come un modo per canalizzare l’energia sessuale per fini spirituali. “Fai sesso ma non eiaculi”, ha spiegato, lasciando il pubblico sorpreso. Inoltre, ha parlato dell’uso di ayahuasca, un allucinogeno che ha sperimentato in rituali spirituali, sottolineando che non lo considera una droga, ma piuttosto un mezzo per esplorare la propria interiorità. Queste dichiarazioni rivelano un uomo in cerca di risposte, che ha scelto di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi a una vita più autentica e vicina alla natura.

Un nuovo inizio lontano dalla fama

Attualmente, Raz vive in un trullo a Ostuni con la sua compagna Cindy, conosciuta durante un viaggio a Bali. Ha abbandonato il mondo delle copertine patinate per dedicarsi a progetti più significativi, come documentari e fotografia. La sua visione del mondo è diventata più cruda e autentica, lontana dalla superficialità della fama. Degan ha lavorato con registi di fama mondiale, ma ora trova maggiore soddisfazione nel respirare la natura e vivere esperienze genuine.

Un messaggio di libertà e autenticità

L’intervista a Belve non è solo un momento di gossip, ma rappresenta il ritratto di un uomo che ha scelto di vivere in modo autentico. Raz Degan ha dimostrato che la vera libertà risiede nella capacità di essere se stessi, senza compromessi. La sua storia è un invito a riflettere su cosa significhi davvero vivere, amando e cercando la verità, lontano dai riflettori e dalle aspettative della società.