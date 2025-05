Un amore che non si spegne

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continua a far parlare di sé, nonostante la separazione ufficiale avvenuta nel 2017. I due, che hanno condiviso tredici anni di vita insieme, sembrano mantenere un legame speciale, alimentato anche dalla presenza del loro amato figlio, Nathan Falco. Recentemente, durante un’apparizione televisiva, i comici Gigi e Ross hanno espresso la loro convinzione che un ritorno di fiamma tra i due sia solo una questione di tempo. Ma cosa c’è di vero in queste affermazioni?

Il silenzio parla chiaro

Durante la trasmissione La volta buona, Elisabetta ha mantenuto un atteggiamento enigmatico riguardo al suo rapporto con Flavio. Non ha negato le insinuazioni dei comici, ma ha anche evitato di confermarle. “Il suo silenzio parla chiaro”, ha osservato uno dei presenti. La Gregoraci ha risposto con un sorriso, lasciando intendere che il legame con l’ex marito è ancora forte. “Noi siamo famiglia e lo saremo sempre”, ha affermato, sottolineando l’importanza della loro relazione, che va oltre la semplice amicizia.

Un affetto che supera le critiche

Elisabetta ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato del profondo affetto che nutre per Flavio. Ha escluso un possibile ritorno di fiamma, ma ha anche ammesso che la vita riserva sempre sorprese. “Io e Briatore ci vogliamo bene, ma non saremo mai più coppia”, ha dichiarato, evidenziando la loro connessione unica. Nonostante le maldicenze e le critiche che hanno accompagnato la loro storia, la Gregoraci ha sempre difeso il loro legame, affermando: “Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni”. Questo dimostra quanto sia profondo e sincero il loro affetto, capace di resistere alle avversità e alle chiacchiere del pubblico.

Un matrimonio indimenticabile

Elisabetta ha anche condiviso un aneddoto divertente legato al loro matrimonio, rivelando un lato più leggero della loro relazione. “Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi”, ha raccontato ridendo. Questo episodio mette in luce la complicità e l’intimità che hanno caratterizzato la loro vita insieme. Nonostante le sfide e le critiche, il legame tra Elisabetta e Flavio sembra essere ancora vivo, alimentato da ricordi e affetto sincero.