Il sipario dell’Eurovision Song Contest 2023 si è ufficialmente alzato. Il 9 maggio è andata in onda la prima semifinale dello show più atteso dell’anno e tra musica e performance, anche la moda è stata protagonista della serata. Lo spettacolo della serata è stato totale e tutti gli artisti in gara si sono impegnati a lasciare il segno, fashion style compreso.

Gli outfit della prima semifinale dell’Eurovision 2023

Quando si parla di musica, ormai si sa, si parla anche di spettacolo, soprattutto di spettacolo. L’Eurovision Song Contest 2023 è una delle occasioni in cui fare spettacolo diventa essenziale: non solo voci, non solo note musicali da azzeccare, ma anche danza, stile e personalità. Ecco quindi che la prima semifinale dell’Eurovision 2023 si è trasformata in uno show coinvolgente e super stiloso. Gli outfit sfoggiati alla prima del contest hanno saputo rappresentare alla perfezione l’anima di ogni cantante: lustrini, grandi volumi e look composti da più strati. Ci sono stati i The Buskers ad abbracciare la moda del layering: durante l’esibizione, ad esempio, sono riusciti a sostituire i maglioncini colorati dell’inizio con altri modelli completamente cosparsi di paillettes black & white: effetto sorpresa!

Ci ha pensato anche l’israeliana Noa Kirel a stupire: durante l’esibizione l’artista si è letteralmente strappata i cargo pants per rimanere in shorts super aderenti e super sexy. Insomma, una performance nella performance, una moda che non smette mai di stupire.

Stupore che arriva anche per i Let 3, gruppo punk di Fiume, che sul palco abbandona gonne e soprabiti per rimanere in intimo.

Audacia, borchie e voglia di stupire: gli altri outfit della prima semifinale dell’Eurovision 2023

Il pubblico è stato investito da uno show incredibile. La prima semifinale dell’Eurovision 2023 ha regalato outfit all’insegna dell’audacia e della voglia di uscire dagli schemi. Intimo, paillettes, strappi e tantissime borchie. Pensiamo infatti all’artista finlandese Käärijä, che è salito sul palco indossando un coprispalle fluo cosparso di borchie a cui ha scelto di abbinare un paio di pantaloni di pelle con le punte. Non da meno anche Alessandra, rappresentante della Norvegia, che ha scelto di aprire l’Eurovision 2023 con un outfit impossibile da dimenticare. La cantante, infatti, è entrata in scena indossando addirittura una corona, con tanto di mantello abbinato e body di velluto verde e oro con spalline ampissime.

Tanto stile anche per Pasha Parfeni, artista moldavo, che per la sua prima semifinale ha scelto un abito con trama damascata a cui ha abbinato una collana di cristalli.

Trasparenze e non solo all’Eurovision 2023: la moda si fa ancora più audace

Loreen, rappresentante della Svezia, ha scelto di osare ancora di più indossando una tuta molto aderente con spacchi e trasparenze: stupenda. Per non di Remo Forrer, artista svizzero, che ha scelto per la sua esibizione un completo nero con giacca dalle maniche completamente trasparenti.

C’è chi, invece, ha voluto puntare sul rosso fuoco e sulle piume: stiamo parlando di Mimicat, rappresentante del Portogallo, che ha sfoggiato un outfit rosso fuoco ricoperto di piume.

Palette cromatiche sgargianti, dettagli originali, piume, brillantini, trame importanti e volumi extra: la prima semifinale dell’Eurovision 2023 ha detto “sì” all’originalità, oltre che al talento, ovviamente.