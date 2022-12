Quest’anno le tendenze per il cappotto invernale perfetto sono molte e la scelta è davvero ampia, ma più che essere in contrasto tra di loro, le diverse opzioni di soprabiti invernali sono in sintonia, regalandoci diverse soluzioni a seconda dello stile e della forma dell’outfit sottostante.

L’alternativa della mantella proposta dalla moglie di George Clooney, Amal Clooney, è innovativa e allo stesso tempo molto pratica per chi vuole nascondere degli abiti super voluminosi e non sembrare scomoda o impacciata, bensì elegante e chic.

La mantella Max Mara è il cappotto dell’inverno secondo Amal Clooney

Se abbiamo visto che questo inverno le parole chiave per il cappotto invernale preferito dalle celebrity sono comodità e morbidezza (vedi il teddy di Ilary blasi o il cappotto sciancrato super lungo della nuotatrice Federica Pellegrini), Amal Clooney, moglie dell’attore George Clooney, vuole svoltare ogni tendenza invernale, proponendoci un’alternativa perfetta al classico cappotto, la mantella.

L’avvocatessa libanese è stata immortalata, infatti, mentre indossava il soprabito chic color cammello insieme al marito in un aeroporto. Dalle immagini traspare quanto lo switch da un classico cappottone invernale un po’ ingombrante, ad un cappotto mantello possa dare un tocco di raffinatezza ed eleganza all’intero outfit. Non a caso la consorte di George Clooney è spesso stata paragonata a Jackie Kennedy per le sue mise super bon ton e i tailleur aggraziati.

Se il premio per il cappotto più comodo dell’anno va ad un cappotto super avvolgente e voluminoso, quello del capospalla più attraente spetta sicuramente alla mantella di Max Mara.

Con cosa si può indossare la mantella?

Perfetto sopra vestiti dalla maniche importanti per non accentuare l’ampiezza e voluminosità dell’intero outfit, il coprispalle a mantella è davvero perfetto sopra la maggior parte dei look invernali super ingombranti. Basti pensare a quanto sia difficile indossare maglioni super voluminosi e non creare l’effetto mongolfiera appena mettiamo su un qualsiasi cappotto. Con il capispalla di Max Mara il problema sparisce: la forma che crea la cappa doppiopetto indossata da Amal Clooney dà opportunità anche gli outfit più oversize, come ad esempio i blazer. E non solo: chi non ama i volumi ampi, può ricorrere a una cintura di pelle e fibbia brunita per stringere e fermare il punto vita. La mantella, inoltre, va a nozze con qualsiasi look dall’aria un po’ chic e British, come dei pantaloni affusolati o degli stivali da equitazione. Insomma, la cappa firmata Max Mara è davvero versatilissima. Se gli strati effetto cipolla sono il vostro forte, questo soprabito non potrà che essere vostro alleato: il capotto mantella elimina completamente ogni eccessiva voluminosità creata dall’effetto layered, dando un tocco di raffinatezza e esclusività. La mantella può, inoltre, essere indossata con un look più casual, come ad esempio dei jeans oversize o delle calzature più pratiche come degli anfibi per occasioni meno informali.

Se quello che state cercando è un’alternativa al solito cappotto invernale, il soprabito Max Mara è quello che fa per voi. Il marchio italiano ripropone l’iconica mantella per dare un tocco di eleganza al vostro outfit, ma tenervi comunque al caldo. Il doppiopetto dalla storia millenaria, indossato dall’avvocatessa libanese, è, infatti, il perfetto connubio tra praticità, modernità ed eleganza.