A volte non è semplice fare ordine, ma il decluttering si rivela un ottimo alleato in questo senso: come farlo per il proprio armadio?

Ogni tanto è necessario ai fini di un maggiore ordine: il decluttering è un momento di selezione, che sia un capo di abbigliamento, un pezzo della propria collezione make-up o un paio di scarpe. Se state per affrontare il decluttering del vostro armadio, è bene essere a conoscenza di tutti i principali step da seguire per eseguirlo al meglio.

Decluttering: di che cosa si tratta?

Fare decluttering è qualcosa di molto semplice a dirsi, ma quando si tratta di metterlo in pratica possono insorgere attimi di indecisione e di confusione generale. Il decluttering altro non è che un vero e proprio “riordino“, un momento di riflessione su che cosa tenere e su che cosa, invece, regalare e/o buttare. Metodo e filosofia insieme con uno stesso obiettivo: fare ordine nelle proprie cose, oltre che nella propria mente. Nel caso del decluttering dell’armadio, viene da sé che a essere i protagonisti saranno i vestiti. Se nel 2023 ancora non lo avete fatto, non vi resta che scoprire tutti i trucchi per eseguire un decluttering dell’armadio con i fiocchi.

Come fare il decluttering dell’armadio: consigli utili per zero sprechi

Spesso non è così semplice selezionare tutto ciò che è da tenere e tutto ciò che, al contrario, è destinato a nuova vita. Il decluttering serve proprio a questo: fare ordine e selezionare senza evitare sprechi. Per riuscire a procedere nel modo migliore, è bene seguire qualche piccolo e semplice passo. Anzitutto, procedete con l’aprire il vostro armadio e svuotatelo di tutto il suo contenuto: probabilmente vi renderete immediatamente conto della grande quantità di vestiti che possedete. Avere davanti agli occhi l’armadio “svuotato” già vi offrirà una panoramica e vi farà scattare subito alcune domande.

«Lo utilizzo ancora?» è una delle prime e a seconda della risposta, capirete che cosa fare di quel capo di abbigliamento.

Per ogni maglietta, per ogni paio di jeans, per ogni canotta o blazer, dovete sempre chiedervi:

L’ho utilizzato nei mesi scorsi?

Ho intenzione di indossarlo prossimamente?

Mi calza ancora a pennello? (viene da sé che la prova del capo sia fondamentale)

Mi sento a mio agio con questo capo addosso?

Lo sento ancora mio o c’è qualcosa che stona con la mia personalità?

Sto tenendo questo capo perché effettivamente lo utilizzo, o solo perché ci sono affezionata?

Il decluttering è necessario per fare ordine e avere un armadio ben organizzato

Fare il decluttering dell’armadio è un’azione necessaria se si vuole puntare anche a un nuovo modo di acquistare. Ormai nel 2023 la moda è più veloce della luce e le tendenze compaiono e scompaiono nel giro di settimane, se non giorni. Capita quindi di acquistare in modo impulsivo senza una vera necessità e ciò potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: accumulo e inutilizzo da una parte, spreco dall’altra.

Per evitare ce ciò accada e che anche il decluttering del vostro armadio non diventi un’impresa epica, il suggerimento è quello di selezionare i capi must have evergreen e di tenerli sempre ben in vista. Accanto a essi, ovviamente, non mancheranno capi sfiziosi e particolari passioni fashion, ma il tutto eseguito con criterio e ordine.

Se durante il vostro decluttering trovate capi di cui volete sbarazzarvi, prima di buttarli pensate: «Posso regalarlo a qualcuno?», «Posso guadagnarci qualcosa vendendolo?» e così via. Le strade anti-spreco ci sono e sono numerose, perciò sfruttatele!

Il decluttering dell’armadio nel 2023 diventa consapevole!