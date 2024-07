Daisy Edgar-Jones è una giovane attrice britannica. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Daisy Edgar-Jones, chi è: fidanzato, film

Daisy Edgar-Jones è un’attrice britannica. E’ nata a Londra il 24 maggio del 1998, ha quindi 26 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Daisy ha studiato alla Open University, la sua carriera come attrice è cominciata nel 2016 quando, per ben quattro anni, ha vestito i panni di Olivia Marsden nella serie tv “Cold Feet”. Daisy Edgar-Jones è nota però al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Marianne nella mini serie “Normal People” con Paul Mascal, e per la quale ha ricevuto la candidatura ai BAFTA Television Award, ai Critics Choice Television Award e ai Golden Globe come miglior attrice in una mini serie o film per la televisione. E’ stata nominata ai Golden Globe anche per la sua interpretazione nella mini serie “In nome del cielo”. Per quanto riguarda il cinema, Daisy Edgar-Jones ha recitato in alcuni film, quali “Pond Life”, “Fresh”, “La ragazza della palude” e “Twisters”, film che uscirà al cinema il prossimo 17 di luglio. Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che la giovane attrice al momento sia single, in passato è stata legata all’attore britannico Tom Valey. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 2 milioni di follower.

Daisy Edgar-Jones e Paul Mascal

“Normal People” ha lanciato non solo Daisy Edgar-Jones, ma anche l’attore irlandese Paul Mascal. Di recente i due sono apparsi insieme su Instagram i fan erano convinti che potesse essere l’indizio di una nuova stagione di “Normal People“, ma in realtà il post riguardava una lotteria di beneficenza per assistere a una maratona della serie tv assieme ai due protagonisti. Daisy però non ha escluso che possa esserci un giorno una nuova stagione.

Daisy Edgar-Jones: i look

Daisy Edgar-Jones ha soli 26 anni ma è considerata una vera e propria regina di stile, tanto che in molti la considerano l’attrice più cool di Hollywood. Durante la promozione del film di prossima uscita “Twisters”, abbiamo visto la giovane attrice britannica sfoggiare look davvero impeccabili. Vediamone insieme alcuni: