Karla Sofia Gascòn è un’attrice trans spagnola, possibile candidata ai prossimi Premi Oscar. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Karla Sofia Gascòn, chi è la prima attrice donna in odore di Oscar

Karla Sofia Gascòn è un’attrice spagnola trans. E’ nata a Madrid il 31 marzo del 1972, ha quindi 52 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. L’attrice è dichiaratamente transgender, ha iniziato la sua transizione di genere all’età di 46 anni. Prima della sua transizione ha recitato in alcune telenovelas e in alcuni film comici. Per quanto riguarda la sua vita privata, Karla Sofia Gascòn ha una figlia di quindici anni, Victoria. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 114 mila follower.

Karla Sofia Gascòn, la vittoria come migliore attrice a Cannes

Come abbiamo appena visto, Karla Sofia Gascòn è una attrice spagnola dichiaratamente transgender. Per la sua interpretazione nel film “Emilia Pérez”, ha vinto, assieme ad altre tre attrici, il premio come Migliore Attrice all’ultimo Festival di Cannes. Karla Sofia Gascòn era l’unica presente alla premiazione, quindi è stata lei a salire sul palco e ritirare il Premio. Karla è stata la prima donna transgender della storia a ottenere questo importantissimo riconoscimento. L’attrice ha voluto dedicare questo premio a sua figlia e a tutte le persone che soffrono ogni giorno, come è successo a lei che ha iniziato all’età di 46 anni il processo di transizione. Ma ecco le sue parole sul palco: “quando mi è stata data la possibilità di lanciare questo messaggio, ho capito che tante persone si sarebbero potute identificare. Persone insultate, emarginate. Questo premio è per tutti loro.”

Karla Sofia Gascòn, in arrivo la candidatura all’Oscar?

Come abbiamo visto, Karla Sofia Gascòn è stata la prima attrice transgender a vincere il premio come Migliore Attrice (assieme a Adriana Paz, Zoe Saldana e Selena Gomez) al Festival di Cannes. Sarà anche la prima a vincere un premio Oscar? Ancora non si conoscono i nomi dei candidati per i prossimi Premi Oscar, ma l’attrice spagnola potrebbe essere fra le prescelte, per la sua interpretazione nel film “Emilia Pérez”, del regista francese Jacques Audiard. Nel film Karla Sofia interpreta lo spietato boss Manitas, il quale vuole cambiare sesso e vita. Dopo l’operazione, Manitas si risveglia come Emilia e, questa trasformazione, non cambierà solamente la sua identità di genere, ma anche il rapporto con la sua famiglia, ignara della sua scelta, e con le vittime del narcos. L’attrice spagnola aveva raccontato che, quando le avevano offerto questo ruolo, ha capito subito l’importanza che poteva avere verso tutte le persone che si sentono denigrate e insultate. Quando ha ricevuto il premio a Cannes, l’attrice ha voluto anche ringraziare Audiard: “ti adoro per il tuo amore, la tua passione, la tua creatività. Miglior regista del mondo e della galassia con il premesso di George Lucas.”