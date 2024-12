Aitana è la nuova testimonial di Tiffany. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Aitana, testimonial di Tiffany

Aitana è il nuovo volto per la Spagna di Tiffany. All’anagrafe Aitana Ocaña Morales, è una cantautrice spagnola. E’ nata a Barcellona il 27 giugno del 1999, ha quindi 25 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. In Spagna, e non solo, è considerata una delle migliori cantautrici poi. E’ seguitissima ad esempio in America Latina. Quando aveva 15 anni ha pubblicato su YouTube alcune cover di canzoni famose e, nello stesso, periodo, ha anche cominciato a comporre. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata fino al 2022 con l’attore Miguel Bernadeau, col quale era andata anche a convivere. Dal 2023 ha una relazione con con il cantante colombiano Sebastian Yatra. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 4,1 milioni di follower.

Chi è Aitana: la carriera

Aitana è quindi una cantautrice spagnola nonché nuovo volto di Tiffany per la Spagna. La carriera musicale di Aitana è cominciata grazie alla partecipazione al programma “Operacion Triunfo”, ovvero la versione spagnola di “Operazione Trionfo”, dove si è classificata al secondo posto, dietro ad Amaia Romero. Dopo questa esperienza, il successo è arrivato subito per la giovane cantautrice, che ha già all’attivo tre album in studio. Tra le sue canzoni più note troviamo per esempio “Lo mano (con Ana Guerra)”, “Cuando te fuiste”, “Formentera”, “Otra vez” e “Las babys”. Aitana l’abbiamo vista anche in veste di attrice nel film “Vicini davvero” e nelle serie tv “Skam Espana” e “La nostra ultima occasione.”

Chi è Aitana: il nuovo volto di Tiffany

Aitana è dunque il nuovo volto di Tiffany per la Spagna. Ecco cosa ha detto la stessa cantautrice spagnola dopo essere stata scelta dalla nota azienda di gioielli: “è molto emozionante essere la nuova immagine di Tiffany e condividere i valori con un marchio così iconico che rappresenta autenticità, creatività e passione per la creazione di momenti unici. Far parte della sua eredità in Spagna è un sogno che si avvera. Da quando ho iniziato la mia carriera ho sempre ammirato il modo in cui Tiffany è riuscita a fondere arte ed eleganza senza tempo in ciascuno dei suoi pezzi. Indossare un bel gioiello, soprattutto se ha un valore personale, trasmette una meravigliosa sensazione di potere, ispirazione ed emozione che mi aiuta a esprimermi, ha sentirmi vista e ascoltata senza dover dire una sola parola.” Tiffany ha scelto Aitana proprio perché la giovane cantautrice spagnola rappresenta il concetto di eccellenza pop, oltre al suo stile fresco e accattivante. La nuova campagna di Tiffany con protagonista Aitana si appresta ad avere un grandissimo successo, non solo in Spagna e in America Latina, soprattutto tra coloro che fanno parte della Gen Z.