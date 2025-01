Giusy Buscemi è un’attrice italiana, nonché ex Miss Italia 2012. A gennaio la vedremo nella mini serie “Leopardi – Il Poeta dell’Infinito”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Giusy Buscemi: chi è?

Giusy Buscemi è un’attrice ed ex modella italiana, è nata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 13 aprile del 1993, ha quindi 31 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Giusy è cresciuta a Menfi, dove ha frequentato il liceo scientifico per poi laurearsi presso l’Università La Sapienza di Roma in Letteratura, Musica e Spettacolo. Nel 2012 Giusy Buscemi si aggiudica il titolo di Miss Italia e, nello stesso anno, ha anche debuttato come attrice nel film “Baci salati, opera prima” di Antonio Zeta. Per quanto riguarda la sua vita privata, Giusy è sposata dal 2017 con il regista Jan Michelini, dal quale ha avuto tre figli, Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul sui profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 190 mila follower.

Giusy Buscemi: la carriera

Giusy Buscemi è un’attrice italiana. Come abbiamo visto, il suo debutto è avvenuto nel 2012 e, da allora, sono tanti i film e le serie tv in cui l’abbiamo vista recitare come, per esempio: “Nero infinito”, “Smetto quando voglio – Masterclass”, “Smetto quando voglio – Ad Honorem”, “Don Matteo 9”, “A un passo dal cielo“, “Il paradiso delle signore”, “Il giovane Montalbano”, “Doc – Nelle tue mani” e “Vanina – Un vicequestore a Catania”. A breve la vedremo in TV nella mini serie dedicata al grande poeta italiano, Giacomo Leopardi, dove vestirà i panni di Fanny Targioni.

Giusy Buscemi: in Tv con “Leopardi – il poeta dell’infinito”

Presentata al Festival di Venezia 2024, è pronta debuttare sul piccolo schermo la serie televisiva dedicata al grande poeta italiano Giacomo Leopardi, dal titolo “Leopardi – Il poeta dell’infinito”. Il regista è Sergio Rubini e, nel cast, abbiamo anche Giusy Buscemi, che vestirà i panni di Fanny Targioni, la donna amata dal poeta. Questa serie parte dalla morte di Giacomo Leopardi, avvenuta nel 1937, con l’amico Antonio Ranieri che porta il corpo del defunto nella chiesa di Don Carmine, al fine di dargli una degna sepoltura. Il prete però non vuole seppellire Leopardi, in quanto ateo e miscredente. E’ così che l’amico Ranieri inizia a raccontare al prete tutto quello che ha fatto nella sua vita Giacomo Leopardi, partendo dal 1809 e da Recanati. Una serie che racconta la vita del grande poeta italiano, dalla infanzia fino alla età adulta, soffermandosi sull’amore per Fanny, che incontra mentre si trova a Firenze. Nel cast della serie troviamo anche Alessandro Preziosi, che interpreta interpreta Don Carmine, Cristiano Caccamo, che veste i panni dell’amico Ranieri, Leonardo Maltese che interpreta Giacomo Leopardi e Alessio Boni nel ruolo del padre del poeta. Una serie davvero da non perdere.