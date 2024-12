Chiara Pavan è la quarta giudice della nuova edizione di Masterchef Italia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chiara Pavan, chi è la chef della nuova edizione di Masterchef Italia

Si chiama Chiara Pavan ed è la quarta giudica della nuova edizione del programma televisivo Masterchef Italia. A controllare quindi i nuovi aspiranti chef, oltre ad Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ci sarà una donna. Chiara, tra l’altro, era stata protagonista la scorsa edizione di una ospitata nel programma. Chiara Pavan ha 39 anni e viene da Verona. Ha studiato filosofia ma la passione per la cucina la portata a diventare chef, anzi “cheffa”, come lei si definisce. Chiara è chef una stella Michelin e una stella verde al ristorante Venissa, sull’isoletta di Mazzorbo, nella laguna veneta. Chiara Pavan ha ricevuto già diversi riconoscimenti per il suo impegno per l’ambiente, la sua è conosciuta come una cucina sostenibile, che valorizza al meglio gli ingredienti del territorio nel rispetto della biodiversità. Chiara fa anche parte del progetto europeo Life Climate Smart Chefs, finanziato dal programma Life dell’Unione Europea. Ecco cosa si legge sul sito del progetto: “intende contribuire allo sviluppo e all’attuazione della Politica Climatica Europea e alla Strategia Farm to Fork coinvolgendo attivamente gli chef europei come promotori di diete a basse emissioni, nutrienti e convenienti, e promuovere un dibattito ampio sul cibo come strumento chiave per la mitigazione dei cambiamenti climatici.”

Chiara Pavan: la sua cucina

Come detto la cucina di Chiara Pavan è sostenibile, c’è un grande utilizzo di vegetali e una forte diminuzione di proteine animali, anzi la carne è stata proprio del tutto eliminata. Queste sono state le sue parole nel corso di una intervista pubblicata sul sito della scuola di cucina Alma: “prepariamo crepe, gnocchi, pietanze molto classiche però abbinate a sapori contemporanei, esaltati tramite l’utilizzo di prodotti provenienti unicamente dall’isola Mazzorbo.”

Se volete saperne di più su Chiara Pavan la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 39,7 mila follower.

Chiara Pavan: quarta giudice a Masterchef Italia 14

Chiara Pavan è quindi la nuova giudice di Masterchef Italia. Ecco come l’ha introdotta Bruno Barbieri: “una persona della quale ci fidiamo ciecamente.” La Pavan è entrata fin da subito nel vivo del programma e di questo se ne sono accorti gli aspiranti chef, come per esempio Alessia, che ha deciso di cucinare un petto di piccione, senza però usare le altre parti. Ecco cosa le ha detto Chiara: “quindi solo il petto? Però hai anche le cosce, tutta la carcassa. E’ un momento storico in cui se tu fai vedere che utilizzi tutte le parti hai già vinto”. Nonostante in un primo momento Alessia abbia dato ragione a Chiara, ha deciso poi di fare di testa propria, asserendo di non avere tempo e di essersi agitata. Chiara Pavan ha invitato anche gli altri concorrenti a ridurre al minimo gli sprechi alimentari, oltre che a rispettare la stagionalità del cibo.