Un inizio promettente nel giornalismo

Stefania Aloia è una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, con una carriera che si estende per oltre due decenni. Nata a Torino, ha iniziato la sua avventura professionale in ambito locale, collaborando con settimanali e testate regionali. La sua passione per il giornalismo l’ha portata a iscriversi all’Ordine dei giornalisti nel 2001, un passo fondamentale che ha segnato l’inizio di una carriera ricca di successi.

La crescita professionale e le sfide affrontate

Nel corso degli anni, Aloia ha accumulato esperienze significative in diverse redazioni, tra cui Radio Rai e l’agenzia di stampa Ansa. La sua determinazione e il suo talento l’hanno portata a essere assunta da La Repubblica, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare vicedirettrice nel 2021. La sua nomina a direttrice del Secolo XIX nel settembre 2023 rappresenta un traguardo importante, rendendola la terza donna a dirigere un quotidiano nazionale tra i più diffusi in Italia.

Un amore che ha segnato la vita

Oltre alla carriera, la vita di Stefania Aloia è stata segnata da un grande amore: quello per il collega Paolo Griseri. La coppia ha condiviso non solo la passione per il giornalismo, ma anche la gioia di crescere un figlio, Gabriele. La tragica scomparsa di Griseri, avvenuta a causa di un infarto, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Stefania e nella comunità giornalistica. Griseri, noto per il suo lavoro come editorialista e per la sua voce a favore degli operai, ha rappresentato un punto di riferimento nel settore.

Il futuro di Stefania Aloia nel giornalismo

Nonostante le sfide personali e professionali, Stefania Aloia continua a essere una figura influente nel giornalismo italiano. La sua resilienza e la sua dedizione al lavoro sono evidenti nel modo in cui affronta le nuove sfide. Dopo un breve periodo alla direzione del Secolo XIX, è tornata a La Repubblica come vicedirettrice, dimostrando che la sua carriera è lontana dall’essere conclusa. Con una visione chiara e un impegno costante, Aloia è pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia professionale.