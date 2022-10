Costume di Halloween da donna: idee e suggerimenti

Il 31 ottobre si avvicina e per molti fa rima con travestimento e costume da indossare. Per chi ancora non sapesse cosa indossare alla festa, qui vi diamo alcuni suggerimenti e idee per il costume di Halloween da donna più adatto tra le tante proposte a cui ispirarsi, anche per il trucco maggiormente indicato.

Costume di Halloween da donna

Il periodo dei travestimenti di Halloween sta per cominciare e molti si stanno organizzando per scegliere quale costume indossare. Il costume di Halloween da donna ha bisogno di determinati accorgimenti e accortezze per trovare l’abito adatto da indossare per partecipare alla festa e divertirsi con gli amici.

La cosa importante è scegliere un abito che sia il più adatto possibile a questa occasione e che corrisponda ai vostri gusti. Bisogna anche decidere se optare per un costume fai da te oppure per un travestimento già pronto che si trova nei negozi fisici oppure nei siti di e-commerce come Amazon che propone tantissime idee.

Le soluzioni per scegliere il costume di Halloween da donna sono varie per accontentare i gusti ed esigenze di tutte: dal classico semplice e versatile come il mantello nero con cappuccio a un altro molto dettagliato e ben organizzato per garantire un effetto wow per la festa del 31 ottobre. Oltre all’abito, non può mancare anche un make up che sia adatto per l’occasione.

Insieme al costume, anche un trucco che sia adeguato per l’occasione.

Il trucco per Halloween comprende una serie di accessori come il cerchietto spiritoso, un paio d’ali o anche una parrucca, ovviamente di colore scuro. Sono elementi che costituiscono il perfetto costume di Halloween da indossare in questa occasione.

Costume di Halloween da donna: idee

A prescindere che si cerchi un costume di Halloween da donna semplice o più sofisticato, sono diverse le idee e consigli da cui farsi ispirare. Per esempio, il mondo del cinema è ricco di personaggi che offrono un travestimento adatto come Malefica oppure Catowoman o ancora La sposa cadavere, uno dei più gettonati.

Si può puntare sui grandi classici come la strega oppure lasciarsi andare alla fantasia e creatività optando per un abito originale che si può impreziosire con qualche dettaglio noir a tema. L’angelo dark è molto facile da realizzare perché basta una tuta o un abito lungo scuro da abbinare ad alcuni accessori come le ali da indossare sulle spalle.

In questo periodo, in Messico si celebra il Giorno dei Morti con maschere tradizionali, ma anche elementi quali i teschi. Molto facile da realizzare anche un trucco del genere, perché basta dipingere sul viso i tratti del teschio classico e indossare un maxi dress a fantasia floreale per colori vivaci e briosi che fanno da contrasto alla situazione dark.

La bambola assassina è un costume di Halloween da donna che piace molto e si caratterizza per la salopette in jeans e maglietta a righe che può essere sostituita con abiti di colore scuro. Si può aggiungere poi il trucco ben marcato nella zona degli occhi oppure si può pensare a un look gotico e dark con borchie e pantaloni in pelle.

Costume di Halloween da donna: offerte Amazon

Per trovare il travestimento adatto, sul noto e-commerce di Amazon si trovano tantissimi modelli a buon prezzo. Basta cliccare sull’immagine per visualizzare le caratteristiche. La classifica qui sotto presenta i 3 modelli migliori di costume di Halloween da donna che sono tra i più apprezzati e voluti dalle consumatrici con la descrizione di ognuno.

1)Smiffys costume da donna pirata

Un costume da piratessa da donna che si compone di abito e copricapo con una gonna tagliuzzata e le calze a rete con degli stivali di colore scuro. Un copricapo di colore rosso e nero. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Perfetto per delle feste in maschera e adatto, non solo per Halloween, ma anche per Carnevale.

2)Ciao strega rossa costume travestimento

Il classico costume di Halloween che raffigura un abito in taglia unica da strega completo di cappello di colore rosso e un vestito con scollatura a cuore lungo a pieghe completo di scopa. Un travestimento leggero e comodo, perfetto per questa festa.

3)Abito vintage gotico da donna

Un vestito fasciante con le maniche da pipistrello e lo scollo a V. Molto sensuale e sexy realizzato in tessuti morbidi e molto comodo. Un modello asimmetrico, alla moda e adatto a qualsiasi travestimento. Un abito adatto per Halloween.

Insieme al costume di Halloween da donna, anche il trucco adatto da abbinare.