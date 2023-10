Scopriamo cosa sono le IV Therapy e a chi sono indicate. Stiamo parlando di un trattamento infusionale dedicato al benessere della persona, nato come trend salutistico in California.

Cosa sono le IV Therapy: a chi sono indicate?

L’IV Therapy è un trattamento infusionale praticato per via endovenosa che porta al paziente vitamine, minerali, oligoelementi e amminoacidi con scopo ricostituente e rigenerante per l’organismo. Si tratta di una terapia che è nata come trend salutistico in California, circa una decina di anni fa, per poi diffondersi in tutti gli Stati Uniti e da qualche anno anche in tutta l’Europa. Questa terapia si basa sul ripristino del livello ottimale di nutrienti che supportano i naturali processi di autoguarigione dell’organismo. Il vantaggio rispetto agli integratori per bocca sta nel fatto che con questo trattamento vengono utilizzati dosaggi superiori. Il principio attivo viene introdotto per via endovenosa per cui salta l’azione filtrante del fegato e raggiunge direttamente l’organo o il tessuto bersaglio determinando un suo assorbimento estremamente superiore. Si tratta di una differenza importante per i benefici percepiti dal paziente.

Solitamente questa terapia viene usata per trattare condizioni di malessere diffuse, come stress psico-fisico, stanchezza cronica, disturbi del sonno, sovrappeso, disordini nutrizionali, abuso di farmaci o postumi da alcool. È utile anche per contribuire a rallentare i processi di invecchiamento corporeo e cellulare, contribuendo a prevenire le malattie associate all’età e donando maggiore energia fisica e lucidità mentale, migliorando anche le difese immunitarie e aumentando la produttività in ambito lavorativo.

Esistono diversi tipi di IV Therapy, ovvero:

Myers Cocktail : prevede un’associazione di vitamine del gruppo B, vitamina C, magnesio e calcio valido per ripristinare questi nutrienti e constatare la stanchezza fisica e mentale;

: prevede un’associazione di vitamine del gruppo B, vitamina C, magnesio e calcio valido per ripristinare questi nutrienti e constatare la stanchezza fisica e mentale; MIC : miscelazione di Metionina, Colina e Inositolo, valido per contrastare la steatosi epatica e come supporto per le diete dimagranti;

: miscelazione di Metionina, Colina e Inositolo, valido per contrastare la steatosi epatica e come supporto per le diete dimagranti; IV Therapy a base di Glutatione: apporta il più potente antiossidante del nostro corpo insieme alla sua azione detossinante ed energizzante;

IV Therapy: come funziona e quali sono i benefici e i rischi

Solitamente il medico identifica i sintomi e le esigenze terapeutiche, così come le eventuali controindicazioni. A seguito della sottoscrizione di un consenso informato da parte del paziente, il medico predispone un’associazione di vitamine, minerali e aminoacidi in fiale da introdurre in una o più flebo di soluzione salina sterile collegata ad un deflussore. Il paziente si sdraia sul lettino e il medico predispone un accesso alla vena tramite farfallina o agocannula a cui collega la flebo. La terapia solitamente viene effettuata con infusione “a goccia lenta” per una durata che varia da 30 minuti ad un’ora. Una volta terminato il paziente può tornare alle sue normali attività. I benefici si sentono già a poche ore dal trattamento, come il miglioramento della reidratazione corporea e della conicità della pelle, la riduzione della percezione della stanchezza psico-fisica, l’aumento della concentrazione mentale e quella della qualità del sonno, così come il miglioramento del tono dell’umore.

Prima di effettuare la terapia è fondamentale un consulto con un medico che ha esperienza in questa disciplina, per valutare eventuali controindicazioni come storia di gravi e pregresse risposte allergiche, grave insufficienza renale, stato di gravidanza accertata o dubbia, pratica di attività agonistica sportiva. Tra le possibili complicanze ci sono flebite o ematoma nella sede di iniezione.



GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: